لماذا يتوجه بنك أبو ظبي الأول لمنطقة العين السخنة.. رئيس البنك يرد

أعلن محمد عباس فايد، رئيس بنك أبوظبي الأول مصر، ، عن فتح فرع جديد للبنك في منطقة العين السخنة،من اصل 63 فرعا في مصر .



قال "فايد" في تصريحات له اليوم أن تلك الخطوة تأتي انطلاقاً من استراتيجية التوسع الجغرافى لتعزيز شبكة الفروع لدعم العملاء الأفراد والشركات داخل المراكز الاقتصادية والتجارية المصرية باعتباره تكليفا من البنك المركزي المصري .



وذكر "فايد" أن هناك تركيزا علي منطقة العين السخنة، باعتبارها امتدادا لمنطقة قناة السويس الاقتصادية اذ تشتهر بميناء السخنة ومنطقة السخنة الصناعية، كمركز محوري في قطاع التجارة في مصر.



و تساهم بنسبة كبيرة من صادرات البلاد. بالاضافة الي ذلك على ذلك، تضم المنطقة الصناعية بالسخنة حاليًا 12 مطورًا صناعيًا، وهو ما يؤكد على قوة المنطقة وأهميتها، علي حد قول " فايد" .

أضاف أن الفرع الجديد يوفر فرصة مثالية في هذه البيئة الحيوية لتقديم حلوله المصرفية المخصصة للشركات الدولية والمحلية، بما يعزز من العلاقات ويحفز الاستثمار، ويساهم في زيادة الأهمية الاقتصادية للمنطقة.



وأشار إلي أن البنك يؤمن بما تقول به الحكومة والبنك المركزي المصري ضمن تكليفات القيادة السياسية لتطوير البنية التحتية في هذه المنطقة الاقتصادية المزدهرة وما يخضع له ميناء السخنة من تحسينات كبيرة لاستيعاب أحجام التجارة المتزايدة، نعمل باستمرار على خلق طرق للمساهمة في تطوير النمو الاقتصادي في مصر.



أوضح أن بنكه ملتزم بتقديم حلول مصرفية مبتكرة تركز على خدمة العملاء من الشركات والأفراد وتكون على مقربة من الجميع. وتبرز مجهودات البنك في الابتكار من خلال منصاته الرقمية الحديثة سهلة الاستخدام، والتي تتماشى بسلاسة مع جهود البنك الشاملة في مجال التحول الرقمي لتلبية الاحتياجات المتطورة لمختلف العملاء في مصر، وهو ما يؤكد التزام البنك نحو إيجاد طرق لدمج التوسع الجغرافي والرقمي بشكل مستمر."



ومع التوسع المستمر للميناء، يزداد الطلب على مجموعة شاملة من الخدمات المالية لتشمل حلول الرواتب والخدمات المصرفية للموظفين وتمويل الشركات.



ويعمل البنك على خدمة ودعم العاملين والشركات العاملة داخل ميناء السخنة، وتزويدهم بالحلول المالية التي يحتاجونها لتحقيق النجاح، وذلك بفضل ما يتمتع به من مكانة رفيعة.