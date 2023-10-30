عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لماذا يتوجه بنك أبو ظبي الأول لمنطقة العين السخنة.. رئيس البنك يرد

حلال الافتتاح
حلال الافتتاح

أعلن محمد عباس فايد، رئيس بنك أبوظبي الأول مصر، ، عن فتح فرع جديد للبنك  في منطقة  العين السخنة،من اصل 63 فرعا في مصر .


قال "فايد" في تصريحات له اليوم أن تلك الخطوة تأتي انطلاقاً من استراتيجية التوسع الجغرافى لتعزيز شبكة الفروع  لدعم  العملاء الأفراد  والشركات داخل المراكز الاقتصادية والتجارية المصرية باعتباره تكليفا من البنك المركزي المصري .


وذكر "فايد" أن هناك تركيزا علي منطقة  العين السخنة، باعتبارها امتدادا لمنطقة قناة السويس الاقتصادية اذ  تشتهر بميناء السخنة ومنطقة السخنة الصناعية، كمركز محوري في قطاع التجارة في مصر.


و تساهم بنسبة كبيرة من صادرات البلاد.  بالاضافة الي ذلك على ذلك، تضم المنطقة الصناعية بالسخنة حاليًا 12 مطورًا صناعيًا، وهو ما يؤكد على قوة المنطقة وأهميتها، علي حد قول " فايد" .

أضاف أن الفرع الجديد  يوفر  فرصة مثالية في هذه البيئة الحيوية لتقديم حلوله المصرفية المخصصة للشركات الدولية والمحلية، بما يعزز من العلاقات ويحفز الاستثمار، ويساهم في زيادة الأهمية الاقتصادية للمنطقة.


وأشار إلي أن البنك يؤمن بما تقول به الحكومة والبنك المركزي المصري ضمن تكليفات القيادة السياسية لتطوير البنية التحتية في هذه المنطقة الاقتصادية المزدهرة وما يخضع له ميناء السخنة من تحسينات كبيرة لاستيعاب أحجام التجارة المتزايدة، نعمل باستمرار على خلق طرق للمساهمة في تطوير النمو الاقتصادي في مصر.


أوضح أن بنكه ملتزم  بتقديم حلول مصرفية مبتكرة تركز على خدمة العملاء من الشركات والأفراد وتكون على مقربة من الجميع. وتبرز مجهودات البنك في الابتكار من خلال منصاته الرقمية الحديثة سهلة الاستخدام، والتي تتماشى بسلاسة مع جهود البنك الشاملة في مجال التحول الرقمي لتلبية الاحتياجات المتطورة لمختلف العملاء في مصر، وهو ما يؤكد التزام البنك نحو إيجاد طرق لدمج التوسع الجغرافي والرقمي بشكل مستمر."


ومع التوسع المستمر للميناء، يزداد الطلب على مجموعة شاملة من الخدمات المالية لتشمل حلول الرواتب والخدمات المصرفية للموظفين وتمويل الشركات. 
 

ويعمل البنك على خدمة ودعم العاملين والشركات العاملة داخل ميناء السخنة، وتزويدهم بالحلول المالية التي يحتاجونها لتحقيق النجاح، وذلك بفضل ما يتمتع به من مكانة رفيعة.

أبو ظبي الأول الافراد والشركات البنك المركزي المصري الرقمية الحديثة الشركات العاملة المنطقة الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحلم يتبخر.. محمد صلاح ينتظر صدمة خلال ساعات.. تفاصيل

قرار عاجل من الخطيب بشأن أزمة كولر مع إمام عاشور

بيان عاجل من إسرائيل بعد تحرير مجندة أسيرة لدى حماس

الزمالك في يوم| إمام عاشور يغازل القلعة البيضاء.. رحيل “غنوة”.. وهذا موعد إقصاء أوسوريو

وثيقة سرية للغاية تفضح زعيم إسرائيل .. يديعوت أحرونوت تكشف تفاصيل تقرير خطير عن حماس تسلمه نتنياهو في 2016

لهذه الأسباب| محمد صلاح يحقق أسوأ مركز في ترتيب الكرة الذهبية .. ماذا فعل ؟

لماذا نهى رسول الله عن أكل البيض المسلوق ليلا؟.. انتبه لـ5 حقائق

شكوى رسمية ودش ساخن لهؤلاء| كولر يضرب بيد من حديد بعد خسارة صنداونز.. والشناوي يكشف سبب الهدف

ترشيحاتنا

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل حولت غزة إلى جحيم وقـتلت 3500 طفل في 3 أسابيع

علاء ميهوب يضع روشتة فوز الأهلي أمام صن داونز.. ويعلن مصير عمر كمال

سرايا القدس تعلن قصف تجمعات عسكرية إسرائيلية برشقة صاروخية على أحراش صوفا شرق رفح

عودة مبروك عطية إلى الشاشات مجددا بعد الاعتزال.. اعرف السبب

إيلون ماسك يخطط لحضور القمة العالمية حول الذكاء الاصطناعي في بريطانيا

تحرك عاجل من البرلمان لمعرفة أسباب انقطاع الكهرباء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

12 سنة كلها خير.. حكاية أبو رمزي السوري في شوارع المقطم.. فيديو

صراخ واتهامات فظيعة لـ نتنياهو|ماذا قالت المحتجزات لدى حماس وبماذا رد الاحتلال ؟

حولها سيارات جمع قمامة ..قصة إهانة ملك الهند لسيارات رولز رويس

بها عشرات المواطنين.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف قاعة أفراح وسط غزة

فيديو

حنان مطاوع: إسرائيل تعدت استعمار الهكسوس وافتقدت للإنسانية

المقاطعة في صالحنا .. صادرات بـ 100 مليار دولار منتجات محلية تنعش الاقتصاد

هربوا بدباباتهم| فشل هجوم جديد للاحـ.تـ.لال.. والمقـ.اومة تلقنهم درسا

مواعيد انقطاع الكهرباء ..جدول تخفيف الأحمال وموعد انتهاء العمل به

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

اﻟﻤﺰﻳﺪ