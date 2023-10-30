السفير حسام زكي: أتوقع مشاركة عالية من الدول العربية في القمة الطارئة

أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أن القمة المقبلة للجامعة العربية تشهد الحديث عن صياغة موقف عربي على أعلى مستوى، والاستفادة من الوضع الحالي للانتقال لوضع سياسي ينهي القضية الفلسطينية على أساس سليم، أو مقاومة بعض الأفكار التي يتم الترويج لها من وقت إلى آخر على هامش هذه الحرب، منها أفكار التهجير القسري وما إلى ذلك من أفكار مفهوم الأهداف السياسية منها.

السفير حسام زكي يتحدث عن موقف الدول العربية

أضاف "زكي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع من خلال قناة "أون"، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن يكون هناك شكل من أشكال الأعمال التحضيرية للقمة من خلال وزراء الخارجية، ولكن حتى الآن لم يتم الاتفاق على توقيت ومكان عقد الاجتماع لوزراء الخارجية في الوقت الحالي.

وتابع أن القضية الفلسطينية متفق عليها بشكل شبه جماعي، وردود الأفعال لعقد قمة غير عادية من أجل فلسطين تتوالى، ومن المتوقع أن يكون هناك مشاركة عالية من الدول العربية على مستوى القادة في الاجتماع المقبل.

واصل أن الموقف العربي استطاع من خلال مصداقيته التوصل إلى تغيير موقف العديد من الدول الغربية، ولذلك أيدت 6 دول في الاتحاد الأوروبي لقرار وقف إطلاق النار في الجلسة الطارئة، وبالتالي العمل الدبلوماسي يأخذ وقته ولكن مؤثر بشكل واضح، ويجب أن يكون هناك موقف ويتم البناء عليه حتى يتم الوصول إلى الهدف.