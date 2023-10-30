الشوبكي: إسرائيل تتلاعب بمشاعر الناس ومواطني العالم باستدعاء ذكرى الهولوكوست

أكد الدكتور بلال الشوبكي رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الخليل، أن إسرائيل تستدعي التاريخ وتشبه ما حدث لهم يوم ٧ أكتوبر الماضي بالهلكوست.

وأضاف بلال الشوبكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الاثنين، أن هذا الأمر مهم في علم النفس للتلاعب بمشاعر الناس ومواطني العالم، متابعا أن رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو يرفض وقف إطلاق النار.

وتابع الدكتور بلال الشوبكي رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الخليل، أن إسرائيل تستهدف المؤسسات المدنية والمستشفيات في قطاع عزة وفي نفس الوقت تقول إنها تستهدف حركة حماس في غزة.