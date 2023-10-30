المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني يكشف تطورات الأوضاع في غزة

قال الدكتور أحمد جبريل المتحدث باسم الهلال الاحمر الفلسطيني ان الوضع خطير جدا في غزة وهناك ارتفاع في عدد الشهداء والمصابين والوضع الانساني زاد سوء نتيجة نقص المواد الاساسية من طعام وماء وادوية ووقود وانهيار في المنظومة الصحية .

أشار جبريل في مداخلة هاتفية مع الاعلامية انجي انور في برنامج مصر جديدة والمذاع عبر فضائيةetc إلى دخول بعض المساعدات الإنسانية تقريبا ١٤٤ شاحنة دخلت منذ بدأ العدوان قبل ٢٢ يوم .

وأضاف أن القطاع يحتاج إلى مزيد من المساعدات وكميات أكبر فهناك استهداف لسيارات الاسعاف والمستشفيات ومراكز الايواء وتم استهداف المستشفى التركي ومستشفى القدس ومستشفى الشفاء وتم قصف محيط المستشفيات وكذلك قصف مستودعات الهلال الأحمر الفلسطيني.

أوضح أن القيادة المصرية تمارس ضغوط لادخال قدر اكبر من المساعدات وكذلك من أجل دخول الوقود.

وأشاد جبريل بدور الهلال الأحمر المصري الذي يعمل ٢٤ ساعة لترتيب الامور الخاصة بالمساعدات بالرغم من الضغوط التي يتعرضون لها.