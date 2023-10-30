بلا قيود استخدام.. الولايات المتحدة ترسل شحنات أسلحة يوميًا إلى إسرائيل

قالت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاجون سابرينا سينغ، للصحفيين إن البنتاجون يواصل تقديم شحنات الأسلحة بشكل يومي تقريبًا إلى إسرائيل.

وتقول سينغ: نحن لا نضع أي قيود على كيفية استخدام إسرائيل للأسلحة. هذا أمر متروك لقوات الدفاع الإسرائيلية لاستخدامه وكيفية تنفيذ عملياتها.

لم تجيب نائبة السكرتير الصحفي للبنتاجون، على سؤال حول ما إذا كانت هناك مخاوف داخل البنتاجون بشأن الطريقة التي يتم بها استخدام الأسلحة، لكنها قالت إن وزير الدفاع لويد أوستن أكد بانتظام على حاجة إسرائيل إلى اتباع قوانين الصراع المسلح وتجنب سقوط ضحايا من المدنيين بقدر الإمكان.