مظاهرة في ساحة جامع السلطان قابوس الأكبر بسلطنة عُمان دعمًا لغزة

شهدت العاصمة العمانية مسقط مظاهرة داعمة لفلسطين مطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وفق ما ذكر راديو صوت فلسطين.

وخرجت المظاهرة في ساحة جامع السلطان قابوس الأكبر في سلطنة عُمان وذلك دعمًا لغزة.

https://t.me/voppalestine/17052



وخرجت مظاهرات واسعة في العالم دعما لغزة يومي السبت والأحد، حيث خرجت مظاهرات في لندن بشكل حاشد يوم السبت ملئت جسر شهير في العاصمة البريطانية.

وشارك في المظاهرة الآلاف الذين طالبوا بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

كما خرجت مظاهرات داعمة لغزة في أمريكا وتركيا وفرنسا واندونيسيا وإسبانيا .

يأتي ذلك فيما ما ذكرت صحف دولية ان البيت الابيض اعلن مجددا موقفه من رفض وقف إطلاق النار .

قالت واشنطن مجددا أنها في الوقت الحالي لا تدعم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

يعني ذلك رفضا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار واستمرار لكارثة غزة.

