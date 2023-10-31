أخبار الفن| حقيقة ارتباط طليق غادة عبد الرازق بفنانة.. وتعليق صادم من محمد صبحي

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية المهمة عن إيناس عز الدين وهيثم زنيتا وغيرهما، نرصد ابرزها فيما يلي:



كشفت الفنان إيناس عز الدين تطورات الحالة الصحية لوالدها بعد دخوله العناية المركزة.



كشف مدير التصوير هيثم زنيتا، طليق الفنانة غادة عبد الرازق حقيقة ارتباطه بفتاة بعد اشهر من انفصاله وبعدما نشر صورا مع الفتاة اثارت الجدل بشكل كبير



فاجأ الفنان محمد صبحي جمهوره برأيه أنه ضد حملات مقاطعة المنتجات الغذائية المستوردة من أمريكا وإسرائيل.



تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام مقاطع فيديو تجمع الفنانة نانسى عجرم والنجم العالمى كرستيانو رونالدو وجورجينا رودريجز، وكان ذلك على هامش حفل افتتاح موسم الرياض.





كشف الموسيقار عاطف إمام عضو نقابة المهن الموسيقية عن تطورات الحالة الصحية للفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين بعد الحادث المروع الذى تعرض له وتفاصيل الحادث.