أخبار الفن| حقيقة ارتباط طليق غادة عبد الرازق بفنانة.. وتعليق صادم من محمد صبحي

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية المهمة عن إيناس عز الدين وهيثم زنيتا وغيرهما، نرصد ابرزها فيما يلي:
خرجت من الفرح على المستشفى.. إيناس عز الدين تكشف تطورات الحالة الصحية لوالدها
كشفت الفنان إيناس عز الدين تطورات الحالة الصحية لوالدها بعد دخوله العناية المركزة.
بعد صورهما المثيرة للجدل.. طليق غادة عبد الرازق يكشف حقيقة ارتباطه بهذه الفتاة
كشف مدير التصوير هيثم زنيتا، طليق الفنانة غادة عبد الرازق حقيقة ارتباطه بفتاة بعد اشهر من انفصاله وبعدما نشر صورا مع الفتاة اثارت الجدل بشكل كبير
صدمة.. محمد صبحى: أنا ضد فكرة المقاطعة
فاجأ الفنان محمد صبحي جمهوره برأيه أنه ضد حملات مقاطعة المنتجات الغذائية المستوردة من أمريكا وإسرائيل.
مقطع فيديو يجمع نانسي عجرم وكريستيانو رونالدو يثير الجدل.. تفاصيل
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام مقاطع فيديو تجمع الفنانة نانسى عجرم والنجم العالمى كرستيانو رونالدو وجورجينا رودريجز، وكان ذلك على هامش حفل افتتاح موسم الرياض.
السيارة تهشمت.. تفاصيل حادث مصطفى كامل المروع وتطورات حالته الصحية.. خاص
كشف الموسيقار عاطف إمام عضو نقابة المهن الموسيقية عن تطورات الحالة الصحية للفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين بعد الحادث المروع الذى تعرض له وتفاصيل الحادث.