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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مقطع فيديو يجمع نانسي عجرم وكريستيانو رونالدو يثير الجدل.. تفاصيل

نانسى عجرم وكريستيانو
نانسى عجرم وكريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجز

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام مقاطع فيديو تجمع الفنانة نانسى عجرم والنجم العالمى كرستيانو رونالدو وجورجينا رودريجز، وكان ذلك على هامش حفل افتتاح موسم الرياض. 

وأثارت هذه المقاطع حالة من الجدل الواسع حيث فسرها البعض أن كرستيانو رونالدو كان معجبا بالفنانة نانسى عجرم والتى حرصت على أن تلتقط صورا مع كرستيانو رونالدو وجورجينا.

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نانسى عجرم 

كشف جيجي لامارا مدير أعمال الفنانة نانسي عجرم عن حقيقة إحيائها حفل لشخص يحمل الجنسية الإسرائيلية.

وقال جيجي لامارا لـ صدى البلد: “كذب وافتراءات معندهمش شغله غير نانسي عجرم”.

براءة زوج نانسي عجرم

أصدرت محكمة التمييز، قرارها النهائي بإعفاء فادي الهاشم، زوج نانسي عجرم من كل التهم الموجهة إليه بعد 3 سنوات من تاريخ القضية، التي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، والمتعلقة بقتله لشاب سوري يدعى محمد الموسى بطلق ناري.

وقررت المحكمة منع محاكمته بما أسند إليه، وحفظ الرسوم والنفقات كافة، بعدما استندت في حكمها إلى الحالة النفسية والعصبية التي وقع تحت تأثيرها زوج نانسي وخوفه على أسرته، وجاء ذلك حسبما نشرت الصحف اللبنانية.

وتضمن نص قرار المحكمة كالتالي: أنه طبقا لقانون العقوبات وبالتحديد على الحالتين الأولى والثانية من القانون للدفاع المشروع الخاص، والمنصوص عنها في المادة 563، وذلك مبررا لضرورة الحالة والتي جعلت لا مفر من خطر الاعتداء المستمر سوى استعمال الوسيلة المشار إليها لرده.

وأضاف قرار المحكمة: وفي ضوء توفر سبب التبرير طال الركن القانوني للجريمة والصفة الجرمية للفعل فأخرجه من نطاق نص التجريم، بعد أن أضفى عليه طابع المشروعية، وطالما أنه لم يثبت في الملف أي معطيات أو أدلة من شأنها أن تهدم هذه القرينة التي يستفيد منها المدعى عليه، مُنعت المحاكمة عنه بما أسند إليه بجناية المادة 547 من قانون العقوبات.

افتتاح موسم الرياض الفنانة نانسى عجرم جورجينا رودريجز رونالدو وجورجينا نانسي عجرم

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