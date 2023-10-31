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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحثة: القيادة السياسية نظرت إلى سيناء بشكل مختلف بعد عقود من التهميش

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قالت هبة زين، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن مشروع تنمية سيناء الضخم والبالغ تكلفته 900 مليار جنيه؛ يأتي بعد عقود طويلة عانت فيها سيناء من أزمة التهميش التنموي، حيث كان ينظر إليها على مدار عقود على أنها “ساحة حرب” و"عانت التهميش" بعدم وجود المشروعات والاستثمارات.

باحثة تتحدث عن تنمية سيناء 

وأضافت "زين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع من خلال قناة "أون"، أن انعدام التنمية أثر على الخصائص السكانية لسكان سيناء، واتضح جليا في معدلات البطالة ونسب التعليم لكن القيادة السياسية الحالية كان لها رؤية فريدة من نوعها في التعامل مع الازمات  لتحقيق التنمية  لها ومد الشريان التنموي لها جنباً إلى جنب مع القضاء على الإرهاب  وحل المشاكل الأمنية خاصة في أعقاب  ثورة يناير، و30 يونيو. 

وأكملت، أن الخطة التنموية الشاملة الصادرة بقرار جمهوري في عام 2018  لها محاور رئيسية تحاول تتعامل  مع كافة المشكلات التي كان يعاني منها المواطن السيناوي من جهة التنمية العمرانية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين  جنباً لجنب مع التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات لها ومن ثم انعكاس ذلك على معيشة المواطن السيناوي ورفع   الدخل الذي يحصل عليه. 

وواصلت: "خلق فرص العمل كانت أحد الجوانب  الهامة عبر خلف تنمية اقتصادية مستدامة عبر الاستفادة من مقومات سيناء  حيث تتمتع  بمختلف المقومات المؤهلة لخلق تلك التنمية حيث  بها نشاط زراعي وسياحي".

وأشارت إلى أن الفترة الماضية بذلت عدة جهود للعمل على تنمية تلك المحاور قائلة: "القيادة السياسية قررت القضاء على الإرهاب وتنمية سيناء،  التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق استثمارات هدف مهم في تنميتها على سبيل المثال استصلاح 275 ألف فدان في سيناء، بتكلفة 5 مليارات جنيه".

تنمية سيناء أزمة التهميش لميس الحديدي برنامج كلمة أخيرة قناة أون

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