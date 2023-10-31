تحرك عاجل من الداخلية تجاه سائقي أتوبيسات المدارس متعاطي المخدرات

واصلت اللجان التي تم تشكيلها بمختلف مديريات الأمن، بمشاركة الجهات المعنية، المرور على المدارس، وفحص سائقي حافلاتها؛ للتأكد من عدم تعاطي أي منهم للمواد المخدرة.

كما تمت مواصلة توجيه الحملات المكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية؛ للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة.

وأسفرت أعمال اللجان على المدارس والحملات على الطرق على مستوى محافظات ؟القاهرة– الجيزة– القليوبية– الإسكندرية– المنوفية– الغربية– الدقهلية– بني سويف– سوهاج– قنا– أسوان- الأقصر"، عن المرور على عدد من المدراس لفحص سائقي مركباتها وإجراء تحليل المخدرات لعدد 41 سائقا، وتبين سلبية جميع الحالات.

كما تم شن حملات فحص السائقين وإجراء تحليل المخدرات لـ 167 سائق مركبة متنوعة، وتبين إيجابية 13 سائقا منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قِبلهم.

وتواصل وزارة الداخلية تكثيف جهودها بشأن ضبط المخالفين من قائدي المركبات وسائقي الحافلات المدرسية على الطرق؛ حفاظا على أرواح المواطنين وطلاب المدارس.

وأوكدت أن ذلك يأتي في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها، خاصةً تعاطي المواد المخدرة بين سائقي المركبات على الطرق، وكذا سائقي حافلات المدارس، وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظاً على أرواح المواطنين وطلبة المدارس