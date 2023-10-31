نزاع على قطعة أرض..شاب يدهس شقيقه 8 مرات بجرار زراعي في الهند..فيديو

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في المواقع الهندية مقطع فيديو قصير صدم الجميع حيث يظهر فيه واقعة دهس رجل لشقيقه بجرار زراعي 8 مرات في ولاية راجستان، بسبب نزاع على قطعة أرض زراعية بينهما.



ووقع الحادث المروع في قرية "أدا" بضواحي مدينة بهاراتبور في ولاية راجاستان، شمال غرب الهند، بسبب نزاع استمر طويلًا بين الأخوين بهادور سينج وأتار سينج، على قطعة أرض زراعية، وفقًا لموقع "إنديا توداي".



وصل "بهادور" إلى موقع الأرض المتنازع عليها وهو يقود جرارًا زراعيًا، ومعه بعض أبنائه، فجاء شقيقه "سينج" وعائلته أيضًا للتصدي له، فتحول الأمر لمشادة حادة انقلبت إلى معركة شديدة باستخدام العصا والأحجار بين الأسرتين.

وفجأة، قاد "بهادر" الجرار الزراعي، ودهس شقيقه، ثم صار يمر فوق جسده ثماني مرات، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وسط صرخات ومحاولات العائلة لإيقافه لكن دون جدوى.

وبالإضافة لجريمة القتل، أصيب نحو 10 أشخاص في الاشتباكات، وألقت الشرطة القبض على 4 أشخاص، وتم احتجازهم رهن التحقيقات بالحادث.