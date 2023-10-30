حولها سيارات جمع قمامة ..قصة إهانة ملك الهند لسيارات رولز رويس

تعود هذه القصة التي سنرويها لكم إلى أكثر من 100 عام، لكن تأثيرها لا يزال مستمراً حتى يومنا هذا على شركة رولز رويس، إحدى أكبر وأرقى شركات صناعة السيارات في العالم. وتتعلق هذه القصة بالملك الهندي جاي سينج وتصرفه الانتقامي الفريد من نوعه تجاه الشركة.

اهانة ملك الهند لسيارات رولز رويس

وفقًا للعديد من وسائل الإعلام، في عام 1919، كان جاي سينج، الملك الهندي، في زيارة إلى لندن، عاصمة المملكة المتحدة. وبينما كان يتجول في شوارع المدينة، دخل إلى معرض سيارات شركة رولز رويس الشهيرة، حيث أراد الاستفسار عن أسعار سياراتهم المتميزة.

للأسف، اعتبر موظفو المعرض، الذين لم يكونوا على علم بمكانته الحقيقية، أنه رجل هندي فقير. وبناءً على هذا الاعتقاد، قاموا بطرده من المعرض ومعاملته بشكل مهين، دون أن يشعروا بالسخرية منه أو يعرفوا بأنه الملك الهندي وأحد أغنى الأشخاص في العالم.

بهدوء، عاد جاي سينج إلى فندقه وأمر خدمه بالاتصال بمعرض رولز رويس وإخبارهم بأن الملك يرغب في زيارة المعرض لشراء سياراتهم، ولكن هذه المرة بصفته الملكية الحقيقية. واستقبل المعرض الملك بحفاوة وأقام حفل استقبال رسمي له. وقام جاي سينج بشراء 10 سيارات رولز رويس جديدة.

كانت هذه الخطوة جزءاً من خطة جاي سينج للانتقام من الإهانة التي تعرض لها. اختار الموظفين الذين قاموا بطرده وسخروا منه في المرة الأولى ليكونوا المسؤولين عن تسليم هذه السيارات الفاخرة إلى الهند. وكانت هذه هي الشرط الذي وضعه لإتمام الصفقة. وبدون علم المدير، وافقت الشركة على طلبه.

عند وصول السيارات إلى الهند، أمر جاي سينج بإزالة أسقفها وتحويلها إلى سيارات جمع قمامة. كان هذا رداً على الإهانة التي تعرض لها من قبل الموظفين. وانتشرت الأخبار والصور في الصحف العالمية، مما تسبب في أزمة كبيرة لشركة رولز رويس وتأأدى إلى تشويه سمعتها وتراجع مبيعاتها في الهند وعدد من الدول الأخرى.

بعد فترة من الزمن، قررت شركة رولز رويس استعادة سمعتها ومصالحها في الهند. قامت بتوجيه اعتذار رسمي للملك جاي سينج وعرضت عليه سيارة رولز رويس فاخرة بمجرد إصلاحها وتجديدها بالكامل. وتقديرًا للمبادرة، قبل جاي سينج الاعتذار وقبل السيارة.

منذ ذلك الحين، تحولت علاقة جاي سينج وشركة رولز رويس إلى شراكة ناجحة. أصبح جاي سينج من أحد أبرز عملاء الشركة وساهم في تعزيز سمعتها في الهند وفي جميع أنحاء العالم. واستمرت الشركة في تصنيع سيارات فاخرة تحمل اسمه، مثل "رولز رويس جاي سينج"، كتكريم له وللعلاقة التي تطورت بينهما.