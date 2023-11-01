برلمانية تطالب وزارة التضامن بسرعة إنشاء مركز متطور للإغاثة في محافظة الدقهلية

قالت د. شيماء محمود نبيه عضو لجنة التضامن بمجلس النواب ، أن وزيرة التضامن د. نفين القباج وافقت على إنشاء مركز إغاثة في محافظة الدقهلية وتم وضعه في الخطة الإستثمارية 2023 -2024 ، وتم وضعه في الإرتباط المالي للمحافظة علي 3 سنوات مطالبة "وزيرة التضامن" بسرعة البدء في إنشاء المركز حيث أن محافظة الدقهلية كبيرة وبها كثافة سكانية بها حوالي 7 مليون نسمة، وتحتاجه المحافظة إذا ما حدث أي شيء.



وقالت د. شيماء نبيه ، ان مناقشة مواجهة الكوارث والأزمات من الموضوعات المهمة في اللجنة ، مطالبة بضرورة الإهتمام بقضية الوعي ، توعية المواطن بكافة الأزمات والأمور حتي نساعد الجهاز التنفيذي علي القيام بدوره.



وعقبت د. نفين القباح وزيرة التضامن الإجتماعي علي د. شيماء نبيه قائلة : انه سيتم إعادة النظر بحيث يتم تخيص الموارد المالية لسرعة إنهاء مركز الإغاثة بالدقهلية قبل مرور 3 سنوات

جاء ذلك خلال جلسة استطلاع ومواجهة عقدتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، اليوم، بشأن مراكز الإغاثة على مستوى جمهورية مصر العربية، وكيفية مواجهة الأزمات والكوارث، وكيفية توقع حدوثها، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وممثلي الوزارة وبعض الوزارات الأخرى منها التخطيط والمالية والتموين والتنمية المحلية والطيران المدنى والموارد المائية والري والشباب والرياضة والصحة.

