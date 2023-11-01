شيفروليه تتبنى شعارًا جديدًا وتتحدث عن كورفيت وسيارات الدفع الرباعي بعام 2024

تتغير شيفروليه مع الزمن، وتتبنى شعاراً جديداً أكثر تفاؤلاً ومغامرة "Together let’s drive" وهو يحل محل الشعار القديم " Find New Roads".

تم تقديم الشعار يوم الجمعة، ويجمع إعلانه الأول بين العديد من المواضيع التي تهم العملاء. من بينها التركيز على الأسرة والوقت والمجتمع. قال مسؤولي شيفروليه أيضًا أن المستهلكين ينجذبون إلى العلامات التجارية ذات التفكير التقدمي، لكنهم يبحثون الآن عن لاعبين راسخين بدلاً من الشركات الناشئة.

شيفروليه تتبنى شعارًا جديدًا وتتحدث عن كورفيت وسيارات الدفع الرباعي في عام 2024

الإعلان الثاني أخف وزنًا وحتى عنوانه Down To Earthهو انعكاس لذلك. إنه يركز على القيمة ويسلط الضوء على بولت باعتباره السيارة الكهربائية الأكثر تكلفة في أمريكا. كما أنها تروّج لـ كولورادو بقيمة 30,695 دولارًا وتراكس بقيمة 21,495 دولارًا.

في حين أن الشعار سيستغرق بعض الوقت للتعود عليه، إلا أن مسؤولي شيفروليه لاحظوا أن الكثير قد تغير منذ طرح شعار "البحث عن طرق جديدة" قبل عقد من الزمن. وأضافوا أن شعاراتهم المختلفة كانت "مناسبة للوقت" والآن حان الوقت لشيء جديد.

إلى جانب الحديث عن الشعار الجديد وEquinox EVالقادمة، ألقى المسؤولون بعض التلميحات حول ما يخبئه عام 2024. وعلى وجه الخصوص، تم عرض شريحة تشير إلى أنه سيكون هناك أخبار عن كورفيت وسيارات الدفع الرباعي كاملة الحجم.

شيفروليه تتبنى شعارًا جديدًا وتتحدث عن كورفيت وسيارات الدفع الرباعي في عام 2024

من المحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى أن كورفيت ZR1 المرتقبة سيتم تقديمها العام المقبل، وستنضم إليها تاهو وسوبربان المحسنة. كما أكدت ماري بارا، الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز، مؤخرًا أن الجيل التالي، وهو Equinox الذي يعمل بمحرك ICE، سيأتي في عام 2024. وإذا لم يكن هذا منتجًا جديدًا كافيًا، فمن المقرر أن يكون طراز ترافيرس المعاد تصميمه في أوائل العام المقبل أيضًا.

وبالحديث عن النماذج القادمة، كشف المسؤولون أنه من المقرر الآن أن يبدأ إنتاج Silverado EV RSTفي ربيع عام 2024 بعد تأخير قصير. وحتى ذلك الحين، يركزون على بناء سيارة Silverado EV WT الصديقة للأسطول.

وتمسكًا بالسيارات الكهربائية، قالت العلامة التجارية إنها تمتلك "المزيج الصحيح" من السيارات الكهربائية والنماذج التي تعمل بمحركات ICE. وأشار المسؤولون أيضًا إلى أنه على الرغم من أن BoltوBolt EUV سيتوقفان عن الإنتاج في وقت لاحق من هذا العام، فمن المفترض أن يكون هناك ما يكفي من الإمدادات للاستمرار لبضعة أشهر بعد حدوث ذلك. سيحد هذا من مقدار الوقت الذي تقضيه جنرال موتورز بدون سيارة كهربائية ميسورة التكلفة حيث ستصل سيارة Equinox EV بقيمة 34,995 دولارًا في عام 2024.

وأخيرًا، تشهد شيفروليه زخمًا على الرغم من مجموعة متنوعة من الرياح المعاكسة. وعلى وجه الخصوص، لاحظت الشركة أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 14%، وهذا أكثر من متوسط الصناعة البالغ 10%. وقد ساهم في ذلك جزئياً نجاح تراكس وتريل بليزر.