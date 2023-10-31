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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فورد كوجا بخصم 70% لفترة محدودة

فورد كوجا موديل 2023
فورد كوجا موديل 2023

تنتمي السيارة فورد كوجا لفئة السيارات الرياضية "كروس أوفر" وتعتبر أحد أشهر إصدارات الشركة الأمريكية في هذه الفئة، وشهدت قيمة الوديعة البنكية الخاصة بها تخفيضاً يصل إلى 70% عند استيرادها من الخارج، بالإضافة للإعفاء الجمركي والضريبي وفقاً للقانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات لاستيراد سيارات المصريين بالخارج.

فورد كوجا موديل 2023 

كان مجلس الوزراء قد وافق على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

 

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

فورد كوجا موديل 2023 

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

 

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

 

قيمة الوديعة البنكية الخاصة بسيارة فورد كوجا موديل 2023  "الفئة الكاملة" بعد تخفيضها 70%

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد فورد كوجا (الفئة الكاملة) 

فورد كوجا موديل 2019 بقيمة 3,634 دولارا.

فورد كوجا موديل 2020 بقيمة 4,711 دولارا.

فورد كوجا موديل 2021 بقيمة 5,229 دولار.

فورد كوجا موديل 2022 بقيمة 6,404 دولارات.

فورد كوجا موديل 2023 بقيمة 6,852 دولارا.

 

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد فورد كوجا (الفئة المتوسطة) 

فورد كوجا موديل 2019 بقيمة 3,531 دولارا.

فورد كوجا موديل 2020 بقيمة 4,578 دولارا.

فورد كوجا موديل 2021 بقيمة 5,081 دولار.

فورد كوجا موديل 2022 بقيمة 6,223 دولارا.

فورد كوجا موديل 2023 بقيمة 6,658 دولارا.

 

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد فورد كوجا (الفئة الأساسية) 

فورد كوجا موديل 2019 بقيمة 3,428 دولارا.

فورد كوجا موديل 2020 بقيمة 4,444 دولارا.

فورد كوجا موديل 2021 بقيمة 4,933 دولار.

فورد كوجا موديل 2022 بقيمة 6,042 دولارا.

فورد كوجا موديل 2023 بقيمة 6,464 دولارا.

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