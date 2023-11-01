إنفانتينو يعلن منح السعودية استضافة مونديال 2034

أعلن الناقد الرياضي عمرو الدرديري عن منح السعودية استضافة مونديال 2034 عبر حسابه بموقع الفيسبوك.

و كتب عمرو الدرديري : #إنفانتينو يعلن منح #المملكة_العربية_السعودية استضافة #مونديال_2034 رسميًا.

وأعلن السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، منح المملكة العربية السعودية شرف استضافة بطولة كأس العالم 2034.

وكتب إنفانتينو عبر حسابه على “إنستجرام”: "سيتم تنظيم أعظم عرض على الأرض من قبل 🇨🇦 كندا و🇲🇽 المكسيك والولايات المتحدة في عام 2026 - في أمريكا الشمالية".

وأضاف: "من المقرر أن تتم استضافة النسختين المقبلتين من كأس العالم FIFA في أفريقيا (المغرب) وأوروبا (البرتغال وإسبانيا) - مع إقامة ثلاث مباريات احتفالية في أمريكا الجنوبية (الأرجنتين، باراجواي و الأوروجواي) - في عام 2030 وفي آسيا (المملكة العربية السعودية) في عام 2034".