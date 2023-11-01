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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنفانتينو يعلن منح السعودية استضافة مونديال 2034

صدى البلد

أعلن الناقد الرياضي عمرو الدرديري عن منح السعودية استضافة مونديال 2034 عبر حسابه بموقع الفيسبوك.

و كتب عمرو الدرديري : #إنفانتينو يعلن منح #المملكة_العربية_السعودية استضافة #مونديال_2034 رسميًا.

وأعلن السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، منح المملكة العربية السعودية شرف استضافة بطولة كأس العالم 2034.

وكتب إنفانتينو عبر حسابه على “إنستجرام”: "سيتم تنظيم أعظم عرض على الأرض من قبل 🇨🇦 كندا و🇲🇽 المكسيك والولايات المتحدة في عام 2026 - في أمريكا الشمالية".

وأضاف: "من المقرر أن تتم استضافة النسختين المقبلتين من كأس العالم FIFA في أفريقيا (المغرب) وأوروبا (البرتغال وإسبانيا) - مع إقامة ثلاث مباريات احتفالية في أمريكا الجنوبية (الأرجنتين، باراجواي و الأوروجواي) - في عام 2030 وفي آسيا (المملكة العربية السعودية) في عام 2034".

 

الدرديري السعودية مونديال استضافة مونديال

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