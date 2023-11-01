«سياحة مستقبل وطن» تطلق مبادرة لدعم العاملين بالقطاع

عقدت أمانة السياحة والآثار المركزية بحزب مستقبل وطن برئاسة النائبة نورا علي اجتماعًا موسعًا لمناقشة خطة عمل المرحلة القادمة.

وشهد اللقاء التباحث بشأن خطة عمل الأمانة بما يحقق الأهداف المنشودة في النهوض بالقطاع ودعم توجهات الدولة لتحقيق 30 مليار دولار سنويًا.

وأكدت النائبة نورا علي، أن السياحة تمثل رافدًا استراتيجيًا للعملة الصعبة وركيزة نن ركائز اقتصادنا الوطني، الأمر الذي يضع علينا مسؤولية كبيرة في تعظيم الاستفادة منها.

وأشارت نورا علي، إلى أن مصر تمتلك مقومات سياحية متفردة يستدعي معها مزيد من العمل لتشيط الحركة الوافدة من خلال برامج دعائية وتعريفية لجميع الأسواق.

وشهد الاجتماع التوافق حول اطلاق مبادرة مجتمعية لدعم عدد من العاملين بالقطاع والتدخل لعمل حل جذري لعدد من المشكلات التي تواجههم.

كما تم التوافق أن تكون محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر وأسوان هي بداية تدشين المبادرة، على أن يتم التنفيذ الفعلي خلال الأيام القليلة القادمة.