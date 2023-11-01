عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

«سياحة مستقبل وطن» تطلق مبادرة لدعم العاملين بالقطاع

اجتماع أمانة السياحة
اجتماع أمانة السياحة والآثار المركزية بحزب مستقبل وطن

عقدت أمانة السياحة والآثار المركزية بحزب مستقبل وطن برئاسة النائبة نورا علي اجتماعًا موسعًا لمناقشة خطة عمل المرحلة القادمة.

وشهد اللقاء التباحث بشأن خطة عمل الأمانة بما يحقق الأهداف المنشودة في النهوض بالقطاع ودعم توجهات الدولة لتحقيق 30 مليار دولار سنويًا.

وأكدت النائبة نورا علي، أن السياحة تمثل رافدًا استراتيجيًا للعملة الصعبة وركيزة نن ركائز اقتصادنا الوطني، الأمر الذي يضع علينا مسؤولية كبيرة في تعظيم الاستفادة منها.

وأشارت نورا علي، إلى أن مصر تمتلك مقومات سياحية متفردة يستدعي معها مزيد من العمل لتشيط الحركة الوافدة من خلال برامج دعائية وتعريفية لجميع الأسواق.

وشهد الاجتماع التوافق حول اطلاق مبادرة مجتمعية لدعم عدد من العاملين بالقطاع والتدخل لعمل حل جذري لعدد من المشكلات التي تواجههم.

كما تم التوافق أن تكون محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر وأسوان هي بداية تدشين المبادرة، على أن يتم التنفيذ الفعلي خلال الأيام القليلة القادمة.

أمانة السياحة والآثار النائبة نورا علي حزب مستقبل وطن السياحة جنوب سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المواعيد اتغيرت رسميًا|الجدول الجديد لتخفيف الأحمال في كل المحافظات ومدة انقطاع الكهرباء

الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي.. إلى أين وصل سعر الأخضر؟

200 جنيه في يوم|الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار 21 مفاجأة

مصر تجدد الخط الأحمر المرسوم في 1968..سر زيارة رئيس الحكومة إلى سيناء

عاجل.. القاهرة الإخبارية: استعدادات مصرية لاستقبال 80 مصابا من قطاع غزة

تجلب الرزق بسرعة.. داعية يكشف عن آية قرآنية سرها عجيب

تل أبيب من الداخل|فرار وذُعر ووفيات وصواريخ لا تهدأ ومنازل تنهار.. فيديو

قرار مفاجئ من الزمالك بشأن تجديد عقدي فتوح وصبحي

ترشيحاتنا

بث مباشر.. لحظة خروج فلسطينيين مزدوجي الجنسية من غزة عبر معبر رفح

شريك في العدوان.. مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف

الهلال الأحمر الفلسطيني: فقدنا الاتصال بشكل كامل مع طواقمنا في غزة

اشتري تويوتا كورولا بـ 50 ألف جنيه| تفاصيل

انسحاب القوات الإسرائيلية من جنين الفلسطينية

عاجل.. خروج الفلسطينيين مزدوجي الجنسية من قطاع غزة عبر معبر رفح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحق اشتري| أفضل 3 شهادات بالبنوك المصرية.. تفاصيل

نشرة المرأة والصحة|عادات تزيد من خطر الإصابة بـ الكبد الدهني.. زوجة الحضري تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

تل أبيب من الداخل|فرار وذُعر ووفيات وصواريخ لا تهدأ ومنازل تنهار.. فيديو

بملابس ملفتة.. ندى الكامل تثير الجدل بهذه الإطلالة

فيديو

بالدبابات| صحفي يروي كيفية استهداف إسرائيل للمواطنين بغزة.. فيديو!

هند عبدالحليم ومحمد جمال يطرحان أغنية موطني دعما لفلسطين

نبوءة العقد الثامن ومستقبل الكيان.. هل تتحقق المخاوف الصهيونية؟ «فيديو جراف»

محمد صلاح يحقق أسوأ مركز في ترتيب الكرة الذهبية .. ماذا حدث؟|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ