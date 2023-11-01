وزير خارجية إيران: إسرائيل ترتكب مجازر جماعية في غزة

قال وزير خارجية إيران، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل ترتكب مجازر جماعية في قطاع غزة.

وأكد عبداللهيان، أنه يجب أن يكون هناك تحرك دولي من أجل إيقاف المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأوضح وزير خارجية إيران، أن عدم توقف الحرب في غزة سيؤدي إلى توسعها مما يؤثر على جميع دول المنطقة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 14 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية جديدة على جباليا شمال قطاع غزة.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، مجزرة جديدة للحرب على قطاع غزة، حيث شن غارات شديدة العنف على مخيم جباليا، ما أسفر عن تسجيل 400 شهيد وجريح فلسطيني على الأقل جراء إلقاء جيش الاحتلال ستة قنابل، تزن الواحدة منها طنا من المتفجرات ما يعني إلقاء 6000 كيلو جرام متفجرات.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية ، عن تدمير 40 منزلا في منطقة بلوك 6 في مخيم جباليا، المعروف بأنه الأكثر اكتظاظا في قطاع غزة.