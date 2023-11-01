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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خروج مستشفى الصداقة التركي لعلاج السرطان في غزة عن الخدمة

مستشفي الصداقة التركي
مستشفي الصداقة التركي

أفاد تلفزيون فلسطين، اليوم الأربعاء، بأن مستشفى الصداقة التركي لعلاج السرطان خرج عن الخدمة، بعد قصفه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن أضرارا بليغة وتدمير جزئي لحقت بمستشفى الصداقة التركي الفلسطيني نتيجة القصف الإسرائيلي المتكرر للمستشفى.

ويشار إلى أن وزارة الصحة في غزة أعلنت  أن  المستشفى التركي يتعرض لقصف عنيف من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت أن “الطواقم الطبية والمرضى لا يستطيعون مغادرة المستشفى التركي بعد تعرضه للقصف، وأن المساعدات التي وصلت لا تلبي احتياجات المستشفيات في غزة”.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “حرييت” التركية، نقلا عن مصادر، أن إسرائيل بدأت تحقيقا في الهجوم على مستشفى الصداقة التركي في قطاع غزة، وأبلغت تركيا أنها غير متورطة في الحادث.

 وقالت صحيفة “حرييت” التركية: "وفقًا للمعلومات التي حصلت عليها صحيفة حريت، أخبر المسئولون الإسرائيليون تركيا أنهم غير متورطون في الهجوم، وبدأوا تحقيقًا في الهجوم".

انهيار جزئي بمستشفى الصداقة التركي في غزة

إسرائيل تبعث برسالة إلى أنقرة بعد قصف مستشفى الصداقة التركي في غزة

وأضافت: “مع ذلك، قالت المصادر إن تركيا ليس لديها توقعات كبيرة بشأن نتائج هذا التحقيق.. لأن الحقيقة هي أن إسرائيل قصفت في وقت سابق مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، ما أدى إلى استشهاد نحو 500 شخص”.

فلسطين جيش الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي مستشفى الصداقة التركي

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