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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إندونيسيا تبدأ جهودها لإجلاء رعاياها من قطاع غزة

صدى البلد

قالت وكالة "رويترز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن إندونيسيا بدأت جهودها لإجلاء رعاياها من قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي عنيف من الجو والبر والبحر.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الإندونيسية أن إجلاء المواطنين الإندونيسيين من غزة سيتم بمجرد أن يصبح الوضع آمنا وسط الهجمات المستمرة هناك.

وقالت: "لدينا بالفعل البيانات عن عدد الإندونيسيين، وهناك خطة إجلاء، لكن الوضع لا يسمح بالتحرك بعد"، مشيرة إلى أن جاكرتا تقوم حاليا بإعداد خطة طوارئ لإجلاء المواطنين الإندونيسيين مع عدة سيناريوهات وتتضمن إمكانية الإجلاء عبر الدول الأقرب إلى فلسطين.

وأضافت: أنها طلبت الدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى إجلاء الإندونيسيين من قطاع غزة فى فلسطين، والذى أصبح الهدف الرئيسى للغارات الجوية الإسرائيلية، كما تجرى اتصالات مكثفة مع عدة أطراف، لضمان أمن وسلامة المواطنين الإندونيسيين كأولوية.

وبناء على بيانات الوزارة، فإن هناك 45 إندونيسيا متواجدين حاليا فى فلسطين، و10 منهم فى قطاع غزة كما يوجد أيضا 230 إندونيسيا فى عدة مواقع فى إسرائيل.

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