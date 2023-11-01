خبير: إسرائيل لن تقوم بالاجتياح البري المعلن عنه إلا في حالة واحدة

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، وخبير استراتيجي، إن الاجتياح البري لإسرائيل لن يحدث في غزة خلال الفترة المقبلة، والقضاء على حماس فكرة غير منطقية على أرض الواقع بالنسبة للجيش الإسرائيلي.

خبير استراتيجي يتحدث عن الاجتياح البري

وأضاف "الغباري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل لديها هدفين من العملية في غزة، هي القضاء على حماس، والحصول على الأسرى خلال الفترة المقبلة، ولن يستطيع القضاء على الحركة الإسلامية، وكذلك الأمر بشأن الأسرى.

وتابع، أن إسرائيل لن تقوم بالاجتياح البري بسبب الأسرى، ولذلك حماس تستغل هذا الأمر، في حين أن إسرائيل ترغب في استعادة الأسرى لكي تقدم ذلك أمام شعبها خلال الفترة المقبلة.

وأردف، أن الرئيس السيسي كان لديه بعد نظر حينما تحدث أن الحرب طويلة ولن تكون قصيرة في غزة، وهذا أمر صحيح في الوقت الحالي.

وأوضح أن حماس قامت بحيلة مميزة، وهي أنها قامت بتوزيع الأسرى على أكثر من مكان، لكي يتم تخفيف القصف على غزة، وكي تضع إسرائيل في مسؤوليتها أمام العالم فيما يتعلق بالأسرى، خاصة أن إخراج الأسرى أحد أهم أهداف إسرائيل من العملية على غزة.

ولفت إلى أن معنويات الجيش الإسرائيلي منخفضة للغاية، إذ أنهم فشلوا حتى الآن في تحقيق أهدافهم في الوقت الحالي، في حين أن المقاومة الفلسطينية حماس لديهم صبر وإصرار قوي، إذ أنهم يعلمون على الدفاع عن أراضيهم.