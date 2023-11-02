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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

على خطى الفيدرالي الأمريكي.. مصرفا قطر والإمارات المركزيان يثبتان الفائدة

صدى البلد

أعلن الفدرالي الأميركي الأربعاء الإبقاء على أسعار الفائدة عند النطاق ‏الحالي 5.25% و5.50% دون تغيير كما كان متوقعاً، وهو النطاق الأعلى في نحو ‏‏22 عاماً.‏


و بحسب “سي ان بي سي عربية” بعد القرار، أعلن كل من مصرف قطر المركزي ومصرف الإمارات المركزي ‏عن قراراتهما بشأن السياسة النقدية.‏


قطر

أبقى مصرف قطر المركزي على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية بواقع  ‏‏5.75% على الإيداع ، و 6.25% على الإقراض ، و 6% لإعادة الشراء .‏


ويتماشى قرار المركزي القطري بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي مع  ‏قرار الفيدرالي الأميركي، الذي يتبع سياسات نقدية تشددية منذ الربع الأول من عام ‏‏2022 لكبح مستويات التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة. ‏


وتراجع معدل التضخم في قطر خلال شهر سبتمبر/ايلول الماضي لأدنى مستوى ‏منذ 30 شهراً عند 1.8%، في حين سجل عرض النقد الواسع ( م2) ارتفاعاً الى ‏مستوى 702 مليار ريال.‏


الإمارات

هذا، وقد قرر أيضاً مصرف الإمارات المركزي الإبقاء على سعر الأساس على ‏تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.40‏‎%‎‏.

اسعار الفائدة التضخم في قطر السياسة النقدية الفيدرالي الأميركي المركزي القطري تراجع معدل التضخم تثبيت أسعار الفائدة

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