على خطى الفيدرالي الأمريكي.. مصرفا قطر والإمارات المركزيان يثبتان الفائدة

أعلن الفدرالي الأميركي الأربعاء الإبقاء على أسعار الفائدة عند النطاق ‏الحالي 5.25% و5.50% دون تغيير كما كان متوقعاً، وهو النطاق الأعلى في نحو ‏‏22 عاماً.‏



و بحسب “سي ان بي سي عربية” بعد القرار، أعلن كل من مصرف قطر المركزي ومصرف الإمارات المركزي ‏عن قراراتهما بشأن السياسة النقدية.‏



قطر

أبقى مصرف قطر المركزي على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية بواقع ‏‏5.75% على الإيداع ، و 6.25% على الإقراض ، و 6% لإعادة الشراء .‏



ويتماشى قرار المركزي القطري بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي مع ‏قرار الفيدرالي الأميركي، الذي يتبع سياسات نقدية تشددية منذ الربع الأول من عام ‏‏2022 لكبح مستويات التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة. ‏



وتراجع معدل التضخم في قطر خلال شهر سبتمبر/ايلول الماضي لأدنى مستوى ‏منذ 30 شهراً عند 1.8%، في حين سجل عرض النقد الواسع ( م2) ارتفاعاً الى ‏مستوى 702 مليار ريال.‏



الإمارات

هذا، وقد قرر أيضاً مصرف الإمارات المركزي الإبقاء على سعر الأساس على ‏تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.40‏‎%‎‏.