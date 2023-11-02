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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الزمالك بقيادة شيكابالا يستعد لمواجهة فريق زد .. غدا

صدى البلد

اعلن الإعلامي مينا ماهر عن جاهزية  شيكابالا  لمواجهة زد غد الجمعة بعد المشاركة في التدريب الجماعي اول امس.

و ونشر مينا ماهر صور لشيكابالا من التدريبات  عبر فيسبوك و علق كاتبا : شيكابالا جاهز لمواجهة زد يوم الجمعة المقبله بعد المشاركة في التدريب الجماعي امس 🏹

وينتظم اليوم الخميس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة فريق زد المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه أمس على ملعب نادي الترسانة، تحت قيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني استعدادا للقاء فريق زد المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعقد المدير الفني جلسة مع اللاعبين شرح لهم بعض الأمور الفنية لتطبقيها في المران، وشدد على ضرورة تلافي الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في لقاء إنبي الأخير في الدوري.

وبدأ المران بفقرة بدنية وتأهيلية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال قبل بدء الفقرات الفنية تحت إشراف أوسوريو ومعاونيه.

وركز الجهاز الفني على بعض الجوانب الخططية من خلال تقسيم اللاعبين لمجموعات، ولم يشارك مصطفى شلبي في التدريب بسبب الإصابة التي يعاني منها بكدمة في القدم، وواصل اللاعب برنامجه العلاجي.

واختتم الزمالك مران اليوم بإجراء تقسيمة فنية بين اللاعبين، وحرص أوسوريو على توجيه اللاعبين ومنحهم تعليمات خاصة وتصحيح الأخطاء قبل المباراة المقبلة.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعدادا لمواجهة فريق زد الجمعة المقبل  في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

بدأت إدارة الكرة بنادي الزمالك في تقييم الرباعي المحترف بصفوف الفريق وهم السنغالي إبراهيما نداي والتونسيين حمزة المثلوثي وسيف الجزيري والبنيني سامسون أكينيولا خلال الفترة الحالية.

يأتي ذلك من أجل حسم موقف اللاعبين من الاستمرار مع الفريق من عدمه وتحديد الراحلين في يناير المقبل في ظل عدم رضا أعضاء مجلس الإدارة عن مستوى بعض اللاعبين المحترفين.

وأوضح مصدر بمجلس الإدارة أن البنيني سامسون أكينيولا سيتم تسويقه في يناير وتم الاستقرار على رحيله، وسيتم حسم مصير باقي المحترفين في الفترة المقبلة.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعدادا لمواجهة فريق زد الجمعة المقبل  في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك وزد مباراه الزمالك وزد شيكابالا

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