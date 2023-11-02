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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقوة 6 ريختر.. زلزال مدمر يضرب جزيرة تيمور الإندونيسية

صدى البلد

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر ، اليوم الخميس، جزيرة تيمور الواقعة في شرق إندونيسيا.

وأفاد المرصد الأميركي للزلازل أنّ مركز الزلزال يقع في غرب الجزيرة قرب مدينة كوبانغ على عُمق 36 كلم.

ولم ترد على الفور أنباءٌ عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

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