انتبه.. استخدام اللاب توب بهذه الطريقة يمكن أن يصيبك بالسرطان

تنبعث أجهزة اللاب توب المحمولة من المجالات الكهرومغناطيسية بعدة ترددات مختلفة، ويمكن أن تكون هذه المجالات الكهرومغناطيسية ضارة للغاية بصحتك، تتلقى أعضائك الحيوية أيضًا جرعة غير صحية من الإشعاع الكهرومغناطيسي من جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك، إذا كنت معتادًا على وضعه على حجرك.

أضرار وضع اللاب توب على الأرجل

- يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

الباحثون السويسريون د. وجد أندرياس أرنولد وبيتر إيتين من مستشفى جامعة بازل أن اللاب توب الساخن يمكن أن يؤدي إلى تلف الجلد في حضنك، وقد يتطور ذلك إلى سرطان الجلد .

كما أكد طبيب الأمراض الجلدية أنتوني ج. مانشيني، الذي قال إن التهاب الجلد المطول يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بسرطان الخلايا ، وهو أكثر عدوانية من الشكل الأكثر شيوعًا لسرطان الجلد.

نظرًا لأن الأشخاص يحملون أجهزة اللاب توب المحمولة بالقرب من أعضائهم التناسلية، فقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بسرطان الخصية والمبيض.

- يمكن أن يسبب آلام الظهر والرقبة.

وجدت دراسة حديثة أن انحناء اللاب توب المحمول على حضنك يمكن أن يسبب آلامًا في الرقبة والظهر، هل تحتاج إلى حل بسيط؟ ضع الجهاز اللوحي على الطاولة، في علبة تثبته في وضع مستقيم، عند استخدام اللاب توب محمول أو مكتبي، استخدم مكتبًا واقفًا والذي وجد أنه أفضل لوضعية الشخص

المصدر vesttech