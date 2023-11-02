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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليونيسيف: معدل استشهاد الأطفال في قطاع غزة كارثي

الأطفال في قطاع غزة
الأطفال في قطاع غزة

أكد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" محمد الحواري اليوم الخميس، أن معدل استشهاد الأطفال في قطاع غزة كارثي.

وطالب المتحدث باسم منظمة اليونيسف بضرورة دخول 100 شاحنة يوميا محملة بالمواد الطبية لغزة، بحسب تصريحاته لشبكة "سكاي نيوز عربية".

وقالت منظمة أنقذوا الأطفال البريطانية الغير ربحية، إن 40% من القتلى في قطاع غزة من الأطفال، فيما أشارت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن عدد الشهداء من الأطفال في قطاع غزة في الأيام الـ25 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بلغت أكثر من 3600 طفل.

وكانت المقاومة الفلسطينية قد أطلقت عملية طوفان الأقصى ضد مستوطنات غلاف غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، وقتلت ما يقرب من 1400 مستوطن إسرائيلي، وتمكنت من أسر أكثر من 200 ما بين مدني وعسكري.

ورد الاحتلال الإسرائيلي بشن عدوان غاشم على قطاع غزة، تسبب في استشهاد أكثر من 9 آلاف فلسطيني، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 24 شخص آخرين.

وبدأت مصر في إخراج عدد من الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة أمس الأربعاء، لمتابعة حالتهم الصحية في سيناء حيث أقيمت مستشفى ميداني في مدينة الشيخ زويد، مع استمرار إدخال المساعدات الإنسانية المرسلة من مصر والدول العربية والأجنبية لإغاثة أهل القطاع.

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