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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023..ثق في الله يوفر لك ما تحتاجه

برج العقرب
برج العقرب

برج العقرب 23 أكتوبر – 21 نوفمبر.. يمتلك هؤلاء الأشخاص مجموعة من الصفات المميزة مثل الذكاء العالى وحب التملك والرغبة في الانتقام على أبسط الأشياء.

نستعرض لكم توقعات برج العقرب وحظك اليوم على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي.

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برج العقرب.. حظك اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023


مولود برج العقرب يتميز بعدة صفات منها أن لديه ذكاء حاد وقادر على السيطرة على مشاعره بسهولة شديدة، ويمكن أن يواجه أي مشكلة بشجاعة يحسد عليها.
برج العقرب فى حظك اليوم  3/11/2023
مولود برج العقرب يتمتع بغموض وجاذبية ولديه مشاعر مرهفة حساسة، ويحقق كل أهدافه التي يريدها مهما كانت التحديات المختلفة التي يمر بها.
مشاهير برج العقرب
ومن مشاهير برج العقرب الملك تشارلز الثالث، ويقدم صدى البلد توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.

برج العقرب حظك اليوم مهنيا
عليك أن تتذكر أمجادك من جديد وأنت تقوم بعملك بكل ثقة وذكاء حتى تحصل على كل ما تريده، وتشعر بالرضا، مع الترقى في الوظيفة لتصل لأعلى المراكز المرموقة.

برج العقرب حظك اليوم ماليا
برج العقرب اليوم أموالك تزداد وتحسن مالي طال انتظاره ، أو قد تعثر على فرصة جديدة لزيادة دخلك ، كن حريص على عدم الإسراف في الإنفاق أو اتخاذ قرارات مالية متهورة ، استمر في التركيز على أهدافك وأولوياتك ، وثق في أن الله سيوفر لك ما تحتاجه.

برج العقرب حظك اليوم عاطفيا
لديك جرأة تحسد عليها مما تمكنك من الفوز بقلب من تحب بكل سهولة، مع الحفاظ على رصانتك المعهودة وتجد شريك الحياة المناسب الذى يغمرك بالحب والسعادة.

حظك اليوم البرج العقرب صحيا
عليك أن تهتم بصحتك بشكل كبير، ومارس التمارين الرياضية كل صباح في الهواء الطلق، لتستمتع بالهواء النقى، مع تناول الطعام الصحى الذى يحتوى على الخضروات والفاكهة.

برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:
تحدث بصوت عالى وقوى، عن كل أفكارك المدهشة التي ستعجب كل من في الاجتماع، لأنها ليست أفكار عادية، وغير متوقعة، من شدة ذكائها وقدرتها على تحقيق مكاسب كبيرة.

يوم الحظ: الثلاثاء
لون الحظ: أرجواني ، أسود
رقم الحظ: 4
التوافق اليومي لبرج العقرب
أكثر الأبراج توافق اليوم: برج الثور ، برج العقرب
أقل الأبراج توافق اليوم: برج الأسد ، برج الدلو
التوافق العادل: برج الحمل ، الجوزاء ، الميزان ، القوس

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