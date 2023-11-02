قاطرة التنمية.. مديرة مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية: التعليم الفني يحظي باهتمام كبير

قالت أسماء جميل منير مديرة مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، أن التعليم الفني يحظي باهتمام كبير من الدولة المصرية باعتباره قاطرة التنمية، لهذا تعكف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني علي وضع الرؤى والآليات والخطط لتلبية احتياجات سوق العمل وتوفير فرص عمل حقيقية للخريجين وتزويدهم بالمهارات اللازمة عقب التخرج.

وأضافت منير خلال حوار خاص مع موقع “صدى البلد”، أن فكرة إنشاء مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، جاءت تنفيذا لطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة وجود صانع محترف، وتشجيع الطلاب على الالتحاق بمدارس التعليم الفني في مصر.

وتابعت أن مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية تمثل احدى الدعائم المستقبلية للتنمية، فهي تعيد الدور الريادي للمهارات والفنيات والحرف الفنية التي كادت أن تندثر، فضلا عن الوصول بالمنتج الفني والصناعات الثقافية للتنافسية العالمية.

مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، إحدى مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم لطلاب الشهادة الإعدادية، وبها أكثر من 7 أقسام ومدة الدراسة بها 3 سنوات، بالشراكة مع أكاديمية الفنون.

مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية هي الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا لمبدعي مصر من أصحاب المهن والحرف الفنية، لتخريج العمالة الفنية المدربة والمتخصصة في تنفيذ العروض الحية وعروض الوسائط التكنولوجية، في كافة تخصصات فنون الأداء والعرض والمهن التراثية للصناعات الثقافية مثل: صناعة السينما – والمسرح – والفيديو – والبالية – والعروض الموسيقية – والفنون الشعبية – وفنون الطفل.

وعلى جانب آخر شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم في فعاليات افتتاح وتشغيل مجمع مدارس يضم أربع مدارس ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير أرض القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر بالشراكة بين صندوق مصر السيادي وأفضل الخبرات من القطاع الخاص، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي.

وخلال كلمته في فعاليات الافتتاح، أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال كلمته، أن منظومة التعليم تضم 25 مليون طالب و60 ألف مدرسة، مشيرا إلى حتمية تطوير التعليم فى ظل الثورات الصناعية، وهو ما يستوجب وجود شراكة حقيقية مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى؛ لتحقيق التنافسية التى بها نستطيع تحقيق التقدم المنشود.

وأشار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه فى إطار حرص الحكومة المصرية على توفير جناح استثماري آمن تضمن به تحقيق أقصى درجات الحياد التنافسي وتشجيعا للمستثمرين على المشاركة الفعالة فى المشروعات القومية وتقديم الخبرة العملية لإنجاح المشروعات التعليمية، فقد حرصت الدولة المصرية متمثلة فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تقديم العديد من الفرص الاستثمارية التعليمية والتى تجذب عددا من المستثمرين العاملين فى المجال التعليمى.

الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم

وأوضح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن خطة الوزارة الاستثمارية مرتكزة على ثلاثة محاور اساسية، وهي احترام سياسة ملكية الدولة وضرورة استغلال غير المستغل منها على النحو الذي يحقق أعلى عائد مادى وتعظيم موارد الدولة من خلالها، أما المحور الثاني يتمثل في تبجيل واحترام مبدأ الحياد التنافسي الذى يعد ركيزة مهمة لجذب الاستثمار من القطاع الخاص، أما المحور الثالث فيتمثل في تأكيد وتأصيل مبدأ الشفافية والمعلوماتية التى تحقق الثقة بين طرفى الاستثمار.

وأشار حجازي إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مؤمنة بضرورة مشاركة القطاع الخاص فى تقديم الخدمة التعليمية لما يمتلكه من خبرات تؤهله لتحسين المخرج التعليمى وتقديم مستوى دولى عالمى، مضيفا أن الخطة الاستثمارية للوزارة تتمثل فى بعض المشروعات والتى تشمل منها، مشاركة المشروعات والتى تشمل مدارس التعليم الفنى المتخصصة فى تخريج العمالة القادرة على المنافسة فى سوق العمل، لافتا إلى أنه تم إنشاء ٦٩ مدرسة تكنولوجية تطبيقية، وجار تجهيز ١٠٠ مدرسة فى هذا الإطار، فضلا عن مشاركة القطاع الخاص فى إدارة وإنشاء مدارس تعليم عام، بمستوى عالى وأسعار مخفضة، لضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبناء الطبقة المتوسطة.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يتم مشاركة القطاع الخاص الدولي في إدارة عملية الامتحانات لشهادة النيل المصرية الدولية (هيئة كامبريدج للامتحانات) لضمان شهادة دولية، كما يتم مشاركة القطاع الخاص في استغلال أصول الوزارة غير المستغلة لتعظيم الاستثمار بها.

تشجيع المستثمرين على افتتاح مدارس خاصة

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن الوزارة تقوم بتشجيع المستثمرين على افتتاح مدارس خاصة جديدة وتقديم كافة التسهيلات لعدد كبير منهم بتوفير فرص تعليمية بديلة للمواطن المصري، كما تقوم الوزارة بميكنة إجراءات ترخيص المدارس للتيسير على المستثمرين، موضحًا أنه سيتم البدء بالتجربة في إدارة القاهرة الجديدة التعليمية مع عدم الاستعانة بالعنصر البشري في إجراءات الترخيص.

وأشار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة تقوم بتشجيع الصناديق الاستثمارية المتخصصة في التعليم على استثمار الأموال في إنشاء مدارس جديدة أو مدارس قائمة بأساليب إدارة جديدة ومتطورة تضمن نجاح المؤسسة التعليمية وتطويرها وغيرها من النماذج التي تؤكد حرص الوزارة على خلق مناخ استثماري جاذب للمستثمرين في مجال التعليم.

واختتم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كلمته بتقديم الشكر لكافة العاملين بصندوق مصر السيادي والذي يتولى مهمة صعبة لتغطية الاستثمارات باستغلال الأصول غير المستغلة والمملوكة للدولة المصرية، متمنيًا لهم التوفيق والسداد دائمًا.