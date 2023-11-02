خالد أبو بكر: مصر اختارت استقلال الأراضي ودعم القضية الفلسطينية

قال الإعلامي خالد أبوبكر، إن مصر تدفع فاتورة بالغة التكلفة نتيجة مواقفها مع الشعب الفلسطيني في غزة.

وأضاف أبوبكر، خلال برنامجه “كل يوم” على قناة “ON”، هناك لعبة وسياسة مختلفة في العالم في ظل الموقف ضد التوجهات الأمريكية والغربية والأوروبية.

ثمن هذه الفاتورة

وتابع: نتيجة كلمة لا والرفض المصري للمواقف الغربية ستكون فاتورتها كبيرة جدًا على القاهرة، فالمواقف السياسية يتبعها مواقف اقتصادية.

وواصل: مصر على استعداد لدفع ثمن هذه الفاتورة مصر قاعدة عشان تدفع فاتورة مواقفها وعلى استعداد تدفع دم عيالها حفاظا على مواقفها الثابتة وهتدفع فاتورتها الاقتصادية أيضًا، وأتوقع الأسابيع والأشهر القادمة أن يكون هناك تأثير كبير على مصر وأبواب كثيرة ستغلق في وجه مصر الأيام اللي جاية ودا مش بمزاج الحكومة دي سياسية دولية كبيرة".



وتابع: مصر اختارت ذلك ولا عودة في استقلال الأراضي المصرية ودعم القضية الفلسطينية، ورفض التهجير، وهناك فاتورة ستدفع.. والأزمة فرضت علينا.