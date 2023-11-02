عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أديب: الرئيس قاد حربا ضد الإرهاب في سيناء ولن يسمح بدخول أحد إليها

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

قال الكاتب الصحفى عماد الدين أديب، هناك مستحيلات تمنع أن يكون حل القضية الفلسطينية على حساب مصر.

 

وأضاف عماد الدين أديب، خلال حواره مع برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، الإخوان اتفقوا أثناء حكمهم مع أمريكا وإسرائيل على تسليم 700 كيلو متر داخل سيناء.

 

حدود فى مصر

وأوضح عماد الدين أديب أن تغيير أى حدود فى مصر يجب أن يخضع لموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

 

وأكد عماد الدين أديب أن الرئيس السيسى قاد حربا ضد الإرهاب فى سيناء ولن يسمح بدخول أحد إليها.

 

وتابع عماد الدين أديب: مشروع تهجير أهالى غزة لسيناء به جهل بطبيعة الشخصية العسكرية والرئيس السيسى الذى حارب الإرهاب. 

الرئيس السيسي القضية الفلسطينية الكاتب الصحفي عماد الدين حل القضية الفلسطينية قناة ام بى سى مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأكثر مبيعا وفخامة.. موبايل Realme بكاميرا 200 ميجابكسل بسعر رخيص جدا

الحكومة "تربط الحزام"| حظر الحفلات والمؤتمرات.. لا سفر أو ألعاب رياضية.. وقرار عاجل بشأن الدولار

التضخم أسقطها بـ “القاضية”| أسعار الفائدة عقب اجتماع البنك المركزي.. وهذه أفضل شهادة للإدخار بـ 27%

فضيحة كبيرة.. مهيب عبد الهادي يطالب بتحقيق عاجل في الأهلي لهذا السبب

قرار مفاجئ من كولر بخصوص أحمد عبد القادر

إجراء عاجل من حماس بشأن الرهائن الإسرائيليين

لعدم الاستغلال.. أسعار السجائر اليوم بالمحال وقيمة الزيادة

استشهاد مراسل تليفزيون فلسطين محمد أبو حطب و11 من أفراد عائلته

ترشيحاتنا

أخبار مصر على مدار 24 ساعة .. تقرير الحد الأدنى للأجور

كيلونوفا .. حادث كوني ينهي الحياة على كوكب الأرض

خطة جديدة للنيابة العامة ووزارتي الزراعة والتنمية المحلية لضبط المتعدين على الأراضي

هل يصح الاغتسال من الجنابة يوم الجمعة بدون غسل الشعر؟

انتبه .. هذه الأعراض تشير لتناولك كمية كبيرة من الكافيين

برج العذراء .. حظك اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 كن صادقا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعدم الاستغلال.. أسعار السجائر اليوم بالمحال وقيمة الزيادة

النور هيقطع امتى؟.. المواعيد الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء وخريطة المحافظات

شاهد.. معتز عزايزة ينشر صورا جديدة تكشف تطورات الأوضاع في غزة

قرار غريب|أول إجراء لكولر مع اللاعبين بعد المباراة.. محدش روح بيته.. تفاصيل

فيديو

ماذا يعني انسحاب موسكو من معاهدة التجارب النووية/ فيديوجراف

معلومات استخباراتية .. كيف ساعد زعيم كوريا الشمالية حركة حـ.مـ.اس؟ «فيديوجراف»

شاهد| صدمة طبيبة فلسطينية لحظة دخول نجلتها المستشفى مصابة برصاص الاحتلال

70 % .. تعرف على أعلى عائد بالبنوك وتفاصيله.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب : أكتوبر رحل وجاء نوفمبر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: استعادة طه حسين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

اﻟﻤﺰﻳﺪ