أديب: الرئيس قاد حربا ضد الإرهاب في سيناء ولن يسمح بدخول أحد إليها

قال الكاتب الصحفى عماد الدين أديب، هناك مستحيلات تمنع أن يكون حل القضية الفلسطينية على حساب مصر.

وأضاف عماد الدين أديب، خلال حواره مع برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، الإخوان اتفقوا أثناء حكمهم مع أمريكا وإسرائيل على تسليم 700 كيلو متر داخل سيناء.

حدود فى مصر

وأوضح عماد الدين أديب أن تغيير أى حدود فى مصر يجب أن يخضع لموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد عماد الدين أديب أن الرئيس السيسى قاد حربا ضد الإرهاب فى سيناء ولن يسمح بدخول أحد إليها.

وتابع عماد الدين أديب: مشروع تهجير أهالى غزة لسيناء به جهل بطبيعة الشخصية العسكرية والرئيس السيسى الذى حارب الإرهاب.