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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير ينعى مدافع الوداد المغربي بكلمات مؤثرة

صدى البلد

نعي الإعلامي أحمد شوبير، نجم الوداد المغربي أسامة فلوح، الذي لقي مصرعه بعد تعرضه لحادث سير أليم الشهر الماضي.

وكتب شوبير عبر تطبيق اكس : خالص العزاء في وفاة لاعب نادي الوداد المغربي اسامه فلوح نسأل الله له الرحمه والمغفره

 

وأعلن نادي الوداد المغربي، مساء أمس الخميس، عن وفاة مدافعه أسامة فلوح، بعد تعرضه لحادث سير أليم الشهر الماضي.

 

 

وجاء بيان النادي المغربي كالآتي : "بأسى وأسف عميقين، تلقى المكتب المديري لنادي الوداد الرياضي، نبأ وفاة اللاعب الخلوق أسامة فلوح".

 

وأضاف البيان: "وبهذه المناسبة الحزينة، يتقدم سعيد الناصيري، أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع أعضاء مكتبه، واللاعبين والأطقم والإداريين، وجميع المستخدمين إلى عائلة المرحوم وأهله وأقاربه، وإلى جميع مكونات نادي الوداد، بأحر التعازي وأصدق المواساة، داعيل المولي عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته".

 

و كانت قد كشفت تقارير صحفية، عن أخر تطورات حالة أسامة فلوح، نجم الوداد المغربي، بعد تعرضه لحادث أليم.

 

ووفقًا لصحيفة "هسبورت" المغربية فإن الوضع الصحي للاعب أسامة فلوح، نجم الوداد، مازال على حاله، إذ لم تُسجل أي تطورات في حالته بعد خضوعه للجراحة لوقف النزيف الداخلي.

 

وأضافت أن فلوح، لاعب الوداد مازال في غيبوبة، حيث يظل وضعه مستقرا إلا أنه لم يُسجل أي تحسن في حالته الصحية، بعد معاناته من مضاعفات النزيف الداخلي في الرأس وكسور في القفص الصدري والرقبة.

 

شوبير الوداد المغربي نجم الوداد المغربي وفاه اسامه فلوح

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