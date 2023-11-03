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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تعلن مقتل 4 جنود آخرين خلال معارك غزة

أرشيفية
أرشيفية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، عن مقتل أربعة جنود آخرين في المعارك الدائرة في شمال قطاع غزة.

وكان عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس أكد مساء أمس أن حرب إسرائيل الحالية ضد حركة حماس في قطاع غزة هي الأكثر "تعقيدًا" على الإطلاق، وتتسبب في خسائر فادحة.

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وأوضح جانتس في مؤتمر صحفي: "إنها حرب أكثر تعقيداً مما عرفناه في أي وقت مضى". مضيفًا: "كما هو الحال مع كل معركة، هناك تحديات وثمن باهظ".

وأشار إلى أن "إسرائيل لم تعد قادرة على العيش إلى جانب منظمة حماس"، لافتًا إلى أن "هذا الواقع يجب أن يتغير". وشدد على أنهم "يعملون ما بوسعهم، وسخَّروا كل إمكانياتهم لإعادة المخطوفين في غزة إلى بيوتهم".

وأكد جانتس أن إسرائيل تتصرف وفقاً لـ"ما هو مناسب لإسرائيل. هذا هو الاعتبار الوحيد في هذه الحرب".

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