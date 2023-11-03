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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه فى مشاجرة بالقليوبية

جثة
جثة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه خلال مشاجرة مع نقاش بمنطقة منطي دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بسبب خلافات الجيرة بعد توقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة وحبس المتهم على ذمة التحقيق
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى ناصر العام، باستقبال شاب مصاب بجرح بالرقبة خلال مشاجرة بينه وبين أخر بدائرة القسم، وتوفي أثناء محاولة إسعافه.

جرى إخطار اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وبالمعاينة والفحص حدوث مشاجرة بين كلا من "م ن ص"، 30 سنة نقاش وأخر "ن ب ت"، 52 سنة، صاحب فرش لبيع الفاكهة بدائرة القسم، بسبب خلافات الجيرة تعدى خلالها الأول على الثاني بالضرب وأحدث إصابته بجرح قطعي بفروة الرأس.


وكشفت التحريات أنه عقب الواقعة، توجه المصاب لأحد المستشفيات بالقاهرة لتلقي العلاج، وطلب من صديق نجله المدعو "إ ز م"، 27 سنة، عامل، الوقوف على فرش الفاكهة لحين عودته من المستشفى وأثناء وقوفه قام المتهم الأول بالتعدي عليه بسلاح أبيض وأحدث إصابته بجرح بالرقبة وفر هاربا.


جرى نقل المصاب لمستشفى ناصر العام إلا أنه توفي أثناء محاولة إسعافه وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية جهات التحقيق مدير أمن القليوبية أمن القليوبية مستشفى ناصر العام

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