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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ: استقبال مصر الجرحى الفلسطينيين يؤكد عدم تخليها عن القضية

صدى البلد

قال نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن قيام مصر  باستقبال مئات من الجرحى والمصابين الفلسطينيين في مصر، قرار إنساني وسياسي كبير، ويؤكد دور مصر وريادتها في القضية وعدم تخليها عن الأشقاء الفلسطينين.

وأوضح نادر نسيم في تصريح صحفي له اليوم، إن مصر لا تبخل أبدا على الشعب الفلسطيني ودائما في ظهره، وغلق معبر رفح للفترة الطويلة الماضية لم يكن من جانب مصر ولكن تعنت إسرائيلي، ومصر لم تتوقف عن المناداة بوقف اطلاق النار على الفور، وتنفيذ هدنة انسانية، لوقف المجازر في القطاع.

ونوه وكيل دينية الشيوخ، بقرار علاج الفلسطينيين في مصر. قائلا: انه دليل جديد على ريادتها وقربها الشديد من القضية الفلسطينية.

وتابع النائب، إن موقف مصر بخصوص الأزمة والحرب الحالية في غزة. موقف مشرف والعالم كله يحترم موقف القيادة السياسية الرافض للحرب واستمرار  العدوان. مشددا ان العدو الاسرائيلي تمادي تماما في اجرامه ولابد من وقفة من جانب المجتمع الدولي له.

ولفت نائب الصعيد، إلى كشف مصر امام العالم كله، مخطط التهجير السافر الذي تعمل عليه الحكومة الإسرائيلية. وهو مرفوض جملة وتفصيلا من مصر. محذرا: أن ما يحدث من عدوان اسرائيلي ستكون له تداعيات خطيرة.

في سياق متصل وبخصوص زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لسيناء مؤخرا:  قال النائب  انها بداية جديدة لتنمية شاملة، واستكمال ما بدأته مصر في هذا الطريق بقيادة الرئيس السيسي.

واختتم،النائب نادر يوسف نسيم بالقول مصر نفذت عبور جديد في سيناء نحو التنمية الشاملة، وستوصال خطواتها لخدمة الالاف من أهلها.

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