أشرف بن شرقي ينعى مدافع الوداد المغربي بكلمات مؤثرة

نعى أشرف بن شرقي، لاعب نادي الريان القطري، نجم الوداد المغربي أسامة فلوح، الذي لقي مصرعه بعد تعرضه لحادث سير أليم الشهر الماضي.

وكتب بن شرقي : "إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ان رحمتك وسعت كل شئ فارحمه رحمة تطمئن بها نفسه وتقر بها عينه".

وأعلن نادي الوداد المغربي، مساء أمس الخميس، عن وفاة مدافعه أسامة فلوح، بعد تعرضه لحادث سير أليم الشهر الماضي.

وجاء بيان النادي المغربي كالآتي : "بأسى وأسف عميقين، تلقى المكتب المديري لنادي الوداد الرياضي، نبأ وفاة اللاعب الخلوق أسامة فلوح".

وأضاف البيان: "وبهذه المناسبة الحزينة، يتقدم سعيد الناصيري، أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع أعضاء مكتبه، واللاعبين والأطقم والإداريين، وجميع المستخدمين إلى عائلة المرحوم وأهله وأقاربه، وإلى جميع مكونات نادي الوداد، بأحر التعازي وأصدق المواساة، داعيل المولي عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته".