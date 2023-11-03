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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بحضور وزير الرياضة.. مؤتمر صحفي لعرض إنجازات الرئيس السيسي بنادي الشمس

صدى البلد

أعلن د. أسامة أبوزيد رئيس نادى الشمس، عن إقامة مؤتمر صحفى بمقر النادى في مصر الجديدة نوفمبر الجارى، لعرض إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مختلف المجالات، وفى مقدمتها الرياضة على مدار السنوات السابقة التى تولى فيها مسئولية البلاد.

وكشف د. أسامة أبوزيد، أن المؤتمر الصحفى سيقام بحضور د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ود.سيد حزين وكيل أول الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة ولفيف من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ أعضاء نادى الشمس والقيادات الشبابية والحزبية والرياضية.

وأكد د. أسامة أبوزيد، على فخره بالتواجد فى الحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسى لإيمانه الكامل بالإنجازات التى تحققت على أرض الواقع وقواعد الجمهورية الجديدة التى أرساها الرئيس على مدار السنوات التسع السابقة.

وقال رئيس نادى الشمس، أن التفاف الشعب المصرى خلف الرئيس السيسى فى خندق الدفاع على الأمن القومى المصرى ودعم القضية الفلسطنية، يؤكد تأييد كامل للرئيس وثقة مطلقة فى قدرته على العبور بمصرنا الحبيبة دائما من أمواج الأزمات الطارئة التى تعترض مجتمعاتنا العربية بصفة خاصة وتجتاح العالم بصفة عامة مثل الأزمة الإقتصادية جراء الحرب الروسية الأوكرانية وفيروس كورونا المستجد.

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