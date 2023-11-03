رسالة عاجلة من حسن نصر الله لـ أمريكا.. ماذا قال؟

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله ان دولة الاحتلال أخلت 43 مستعمرة في الشمال وهذا يشكل ضغطا كبيرا على المستوى النفسي والمالي والاقتصادي على الكيان.



وقال نصر الله في خطابه : هذه العمليات تقول للعدو انك اذا فكرت بالاعتداء او شن عملية عسكرية على لبنان فانك سترتكب اكبر حماقة في وجودك وتاريخك

وأضاف نصر الله : هذه العمليات هي عنوان تضامننا مع غزة وشعبها لتخفيف الضغط عنهم في حالة الجنون والضياع التي تسيطر على قيادة العدو العسكرية والسياسية

وتابع نصر الله : وصلنا تهديدات كثيرة عن بدء عملياتنا في الجبهة الشمالية والتهديدات لن تغير من مواقفنا على الاطلاق

وأردف : تطور الامور في الجبهة الشمالية مرتبط بمسار وتطور الاحداث في غزة وسلوك العدو الصهيوني تجاه لبنان واحذره من بعض التمادي الذي طال بعض المدنيين وقضوا شهداء وهذا سيعيدنا الى قاعدة المدني مقابل المدني

نصر الله : كل الاحتمالات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة

وواصل نصر الله : بكل شفافية ووضح وغموض اقول ان كل الاحتمالات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة وان كل الخيارات مطروحة وقد نذهب اليها في اي وقت من الاوقات

وأكمل : اقول للاميركي ان التهديد علينا لا يجدي نفعا ولا على حركات المقاومة ولا دولها واساطيلكم لن تخيفنا ولم تخفنا في يوم من الايام واساطيلكم هذه اعددنا لها عدتها ايضا

ووجه رسالة الي الامريكان قائلا : ايها الاميركيون تذكروا هزائمكم في لبنان والعراق وافغانستان، ومن هزمكم في لبنان عام 82 ما زالوا موجودون ومعهم اولادهم أيضا و انتم ايها الاميركيون تستطيعون وقف العدوان على غزة لانه عدوانكم

وأتم : انتم ايها الاميركيون تعلمون انه في حال بدأت المعركة في المنطقة فان من سيدفع الثمن هو مصالحكم وجنودكم واساطيلكم