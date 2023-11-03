بسبب إهداره ركلة الجزاء.. إعلامي: علي معلول بكى كثيرا بعد الخروج الأفريقي

كشف الإعلامي إسلام صادق، عن رد فعل النجم التونسي علي معلول، الظهير الأيسر لصفوف النادي الأهلي، عقب الخروج الأفريقي من دوري السوبر الأفريقي أمام صن داونز ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة، وسط حالة من الغضب الكبيرة بين قطاع كبير من جماهير المارد الأحمر.

إسلام صادق يتحدث عن علي معلول

وقال "صادق"، خلال تقديمه برنامج "البريمو" المذاع من خلال قناة "تن"، إن علي معلول الظهير الأيسر دخل في نوبة بكاء كبيرة داخل غرف ملابس النادي الأهلي، عقب انتهاء المباراة والهزيمة أمام صن داونز، وتوجه له محمد الشناوي حارس المرمى وطالبه بالهدوء.

وتابع إسلام صادق، أن محمد الشناوي أكد له أنه لا يتحمل بمفرده مسؤولية الخروج من دوري السوبر الأفريقي، في الوقت ذاته كان هناك هجوم كبير بين الجماهير في المدرجات على بعض اللاعبين، وعلى رأسهم أنتوني موديست مهاجم النادي الأهلي، الذي تم التعاقد معه من بداية الموسم أملا في إنهاء مشكلة التهديف، والأزمات التي يواجهها النادي الأهلي في المواسم الأخيرة.

وأردف، أن مارسيل كولر كان يشتكي كثيرًا من إهدار الفرص السهلة، والتعاقد مع أنتوني موديست جاء بترشيح من المدرب السويسري، وعلى هذا الترشيح تم التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 35 عاما، والذي لم يقدم أي شيء لجماهير المارد الأحمر منذ وصوله.

ولفت إلى أن هناك حالة من الغضب الكبير بين جماهير الأهلي بعد توديع بطولة دوري السوبر الأفريقي، وخسارة الأهلي لبطولتين في شهر واحد تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني لصفوف القلعة الحمراء.

وتابع إسلام صادق، أن هناك غضب كبير داخل الأهلي، وقرر النادي الأهلي توقيع عقوبات على اللاعبين، فضلا عن عقد جلسة بين محمود الخطيب، ومارسيل كولر المدير الفني لصفوف الفريق.