نائب سيناء بالشيوخ : زيارة رئيس الحكومة تاريخية| والتنمية تشمل أهم المدن

قال النائب فايز أبو حرب، عضو مجلس الشيوخ عن شمال سيناء، إن زيارة رئيس الوزراء زيارة تاريخية وهي الثالثة لسيناء.

وأضاف حرب خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أحلام مواطن"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم هانى عبد الرحيم، رافق الدكتور مصطفى مدبولى عدد من كبار المسؤولين المعنيين بالتنمية والتعمير فى شمال سيناء.

المرحلة الثانية

وتابع عضو مجلس الشيوخ عن شمال سيناء، تم إطلاق المرحلة الثانية لتعمير سيناء، لافتا أن المرحلة الأولى شملت فتح شرايين جديدة للحياة بالمحافظة.

وأكد فايز أبو حرب، أن التنمية شملت العديد من المدن بالمحافظ منها العريش والشيخ زويد ورفح.