نائب الصحة لشئون السكان: مشروعات الدولة بالصعيد ساعدت على تقليل الهجرة الداخلية

قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، إنه دائما كانت المشاريع التنموية فى التعليم موجودة بالقاهرة والإسكندرية، وتركت الصعيد فحدث تفاوت، وبالتالي زادت فرص البطالة هناك.

أضاف الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، خلال حواره ببرنامج “بصراحة” المذاع عبر فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامية رانيا هاشم: “أن ما يحدث الأن للمشاريع التنموية هو التوزيع العادل لها فى جميع المحافظات”، حيث ان المشاريع التنموية الذي حدثت بالصعيد بالأربع أو الخمس سنوات السابقين لم يحدث فى 40 عاما.

وتابع الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، أن مشروعات الدولة في الصعيد ساعدت في تقليل الهجرة الداخلية.