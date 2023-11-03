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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان جذاب.. بلقيس فتحي تتألق بإطلالة ساحرة في حفل بالشارقة

بلقيس فتحي
بلقيس فتحي

شاركت النجمة بلقيس فتحي صورة جديدة لها عبر خاصية “استوري” حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال إحيائها حفلا في الشارقة، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة.

 

تفاصيل إطلالة بلقيس فتحي 

 

وظهرت بلقيس فتحي، وهي ترتدي فستانا طويل باللون البيج بأكمام طويلة وشفافة من التل الناعم، ومنفوش من الأسفل ومزين بالورود من الجزء العلوى.

 

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وتركت بلقيس فتحي خصلات شعرها منسدلة عبر أكتافها وظهرها بتسريحة انسيابية وناعمة .

 

واعتمدت بلقيس فتحي على ألوان مكياج ناعمة، واختارت اللون الكشميري أحمر للشفاه، مع وضع الكحل، والماسكرا، والآي لاينر والآي شادو بالألوان الترابية لتبرز من جمال عينيها.

 

ولم تتكلف بلقيس فتحي في ارتداء الإكسسوارات؛ فقد اختارت قرطين ناعمين وخاتم من الألماس، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

بلقيس فتحي
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