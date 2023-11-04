عقدة صن داونز.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على خروج الأهلي

علق الإعلامي عمرو أديب، على خروج النادي الأهلي من بطولة الدوري الافريقي، بعد الهزيمة من نادي صن داوني في مباراة الذهاب والتعادل في مباراة الإياب في مصر.



وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أنه تقدر تعرف مستوى لاعبي الأهلي من مباراة صن داونز ، والأهلي لم يفوز علي هذا الفريق والأهلي عنده عقدة اسمها صن داونز.



وتابع عمرو أديب، أن جماهير النادي الأهلي كانت مهتمة بهذه البطولة، وبعد الخروج قللوا من أهميتها تماما ،ويريدون الفوز بكل البطولات وهذا الأمر ليس ممكن في الدنيا.





