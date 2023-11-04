عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عقدة صن داونز.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على خروج الأهلي

عمرو أديب
عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو أديب، على خروج النادي الأهلي من بطولة الدوري الافريقي، بعد الهزيمة من نادي صن داوني في مباراة الذهاب والتعادل في مباراة الإياب في مصر.
 

txt

قرار عاجل من الأهلي بشأن رحيل أحمد عبد القادر.. تفاصيل

وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أنه تقدر تعرف مستوى لاعبي الأهلي من مباراة صن داونز ، والأهلي لم يفوز علي هذا الفريق والأهلي عنده عقدة اسمها صن داونز.


وتابع عمرو أديب، أن جماهير النادي الأهلي كانت مهتمة بهذه البطولة، وبعد الخروج قللوا من أهميتها تماما ،ويريدون الفوز بكل البطولات وهذا الأمر ليس ممكن في الدنيا.


 

عمرو أديب النادي الأهلي السوبر الإفريقي الإعلامي عمرو أديب صن داونز والأهلي رحيل احمد عبد القادر جماهير النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أنبوبة البوتاجاز الآن والغاز المنزلي بعد تحريك أسعار البنزين.. مفاجأة سارة

400 جنيه رسميًا|الذهب يخالف التوقعات بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

قرار حكومي عاجل بشأن الدولار.. كم سجل سعر الأخضر رسميًا الآن؟

تعليق ناري من حسام حسن على انسحاب فتوح من معسكر الزمالك.. شاهد

بسبب حملات المقاطعة.. حقيقة وقف بيع منتجات بيبسي في مصر |تفاصيل

2900 جنيه.. سعر جرام الذهب اليوم السبت 4-11-2023

فرصة للراغبين| بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة للشباب.. الشروط والتفاصيل

تحركات جديدة في سوق الذهب اليوم .. وهذا سعر عيار 21| فيديو

موضوعات متعلقة

مهاجم الأهلي السابق يفتح النار على مارسيل كولر

ترشيحاتنا

تأوي آلاف النازحين.. قوات الاحتلال تقصف مدرسة الفاخورة

أمطار رعدية تضرب تلك المناطق خلال ساعات.. والأرصاد تناشد المواطنين: احذروا هذه الظاهرة

موقف عربي موحد..أبوزيد يكشف تفاصيل اجتماع وزراء الخارجية في الأردن

النهائي الممزوج بالحزن| قصة وفاة لاعب الوداد قبل أيام من ختام الدوري الإفريقي

تصل لـ 50 ألف جنيه.. أسعار MG 5 موديل 2023 الجديدة

4 آيات حل رباني لمن لا يستطيع النوم ليلاً ويحلم بكوابيس.. داوم عليها


ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير عاجل.. هذه الأخطاء تؤدي لـ ارتفاع ضغط الدم في فصل الشتاء

طريقة عمل بطاطس بيتزا| جيدة وغير تقليدية

بدون مكياج وبعلامات الحمل.. ابنة أصالة تثير الجدل بهذه الإطلالة

نشرة الصحة والمرأة|علامات وأسباب الكيس الزلالي والعلاج… . ما تأثير تناول المشروبات الغازية على الرئتين؟

فيديو

عيد ميلاده.. قصة شقاوة محمد حماقي وانفصاله وعودته لزوجته

لاقى تعاطفًا واسعًا.. مقطع فيديو مؤثر لأب في أحد المستشفيات الفلسطينية |شاهد

قبل الحرب بأيام.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لمجموعة من الطلاب الفلسطينين

مخططات صهيونية.. مصر ترد على وثائق إسرائيلية بهذه الطريقة / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب : أكتوبر رحل وجاء نوفمبر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: استعادة طه حسين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ