أحمد فؤاد سليم يروي قصة الجندي الشهيد "سيد راشد".. فيديو

قال الفنان أحمد فؤاد سليم، أحد أبطال حرب أكتوبر: "كان معنا في الجيش المصري أيام حرب أكتوبر 73، زميل يُدعى سيد راشد من الإسكندرية، ترك راشد زوجته خلفه، معتقدًا أنه سيعود بعد أسبوع أو عشرة أيام، لكن مع اقتراب الحرب، طلب العودة لإحضارها إلى البلد، ووافقت القيادة على طلبه بعد إلحاح، وعاد بعد ساعات معدودة".

وأضاف سليم، في لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، الذي يُقدم برنامج "الشاهد"، عبر شاشة "إكسترا نيوز": "لم يُرزق الجندي بأطفال طوال زواجه، ولكن بعد سفره لزوجته، شاء القدر أن تحمل، ومع ذلك، استشهد راشد في الحرب قبل أن يرى ابنه، وجاء شقيق زوجة الجندي الشهيد، الذي كان جنديًا في أسوان، ليبشره بالمولود الجديد، لكنه وجد أن شقيقته أصبحت أرملة".

وأوضح سليم أنه لحماية الجبهة الداخلية خلال الحرب، لم يُعلم أهالي الشهداء باستشهاد أبنائهم فورًا، وأن قلة وسائل الاتصال في ذلك الوقت ساعدت في الحفاظ على الروح المعنوية للجبهة الداخلية.



