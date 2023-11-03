«شوفت قسيس بيصلي جنبي».. أحمد فؤاد سليم يحكي رؤية شهدها في المنام قبل حرب أكتوبر

قال الفنان أحمد فؤاد سليم، أحد أبطال حرب أكتوبر: "العقل الباطن والأحداث التي نراها بشكل لحظي قبيل حرب أكتوبر 73، جعلتني أحلم قبل الحرب أنني مستقل لدراجة وسط مزارع وأصوات أجراس الكنائس وأذان الجوامع، ورأيت أشخاصا يصلون في الأراضي الزراعية، ثم ذهبت للوضوء وأداء الصلاة معهم".

وأضاف سليم، في لقائه مع الإعلامي محمد الباز، الذي يُقدم برنامج "الشاهد"، عبر شاشة "إكسترا نيوز": "رأيت قسيسا لا يرتدي القبعة الخاصة به، ويقوم بالوضوء بجانبي، وكنت في ذهول شديد، ثم وقفت برفقة المصلين في صفوف الصلاة".

وأكمل: "كان معنا شيخ اسمه سالم، في الفرقة الثامنة بالجيش المصري، وبمجرد أن أخبرته بهذه الرؤية؛ نظر إلي بدهشة، وسألني إن كنت أصلي حينها في القدس، وأن هذه الرؤية بشرة خير، وجاءت لتطمئن الجنود في حالة التوتر التي نعيشها، وبالفعل بعد أسبوع واحد فقط، انتصرنا في حرب أكتوبر 73".