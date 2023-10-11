أحمد فؤاد سليم يكشف سببًا غريبًا لترقيته لرتبة شاويش قبل حرب أكتوبر|فيديو

قال الفنان أحمد فؤاد سليم، إن مصر حالياً لديها اكتفاء ذاتي في الخضروات والفاكهة، لافتاً أن المشكلة الحالية في الأسواق جشع التجار.

أحمد فؤاد سليم: ترقيت إلى رتبة شاويش قبل حرب أكتوبر

وأضاف أحمد فؤاد سليم خلال لقائه مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه ترقى إلى رتبة شاويش قبل حرب أكتوبر، متابعاً:"في مرة و أنا في سفاجا ضربت على طيارة مصرية، بسبب أن الأوامر كانت صارمة للغاية يعني وقت ما يتم الأمر بالضرب بنضرب، و لو تم الأمر اننا منضربش منضربش، وفي ذلك الوقت محدش قالي متضربش".

أحمد فؤاد سليم لهذا السبب



واسترسل الفنان أحمد فؤاد سليم، قائلاً:" كان فيه طيارة طالعة بسرية ضربتها، واترقيت بسبب إني ضربتها لأني كنت عالي التركيز".