هل تغيير رائحة الفم علامة تكشف عن سرطان نادر أم عادات سيئة؟

تغيير رائحة الفم لوحدها ليست علامة محددة لسرطان نادر. تغير رائحة الفم قد يكون ناتجًا عن أسباب عديدة ومتنوعة وفقا لما نشره موقع هيلثي بما في ذلك:

مشاكل صحية عامة: بعض الحالات الصحية العامة مثل النزلات البرد والتهاب اللوزتين والتهاب الأنف والجيوب الأنفية يمكن أن تسبب رائحة الفم الكريهة. كما يمكن أن تكون الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض الكلى وأمراض الكبد وارتفاع ضغط الدم وأمراض القولون والأمعاء لها تأثير على رائحة الفم.

مشاكل الفم والأسنان: التسوس السني، الأمراض اللثوية، التهابات اللثة، الجيوب الفموية، ووجود ترسبات البكتيريا على اللسان أو بين الأسنان يمكن أن تسبب رائحة الفم الكريهة.

تناول بعض الأطعمة: بعض الأطعمة مثل الثوم والبصل والتوابل الحادة والأطعمة الغنية بالبروتين قد تؤدي إلى رائحة الفم الكريهة.

العادات السيئة: التدخين وتناول الكحول وعدم الاهتمام الجيد بالنظافة الفموية قد يساهمون في تغير رائحة الفم السيئة.

إذا كنت تعاني من تغير في رائحة الفم، فمن الجيد أن تتواصل مع طبيب الأسنان أو طبيب الأمراض الباطنة لتقييم حالتك وتحديد السبب المحتمل ومن ثم وصف العلاج المناسب. يجب عدم القلق دائماً من أن تكون تغيرات في رائحة الفم مرتبطة بسرطان نادر، ولكن من الأفضل استشارة الطبيب للتشخيص الدقيق والتأكد من صحتك.