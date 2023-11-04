صحي ومفيد.. ماذا يحدث للحامل عند تناول الرمان؟

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد الرمان الصحية…

1- يستخدم عصير الرمان في علاج الإسهال والدوسنتاريا، لأنه يلعب دوراً حيوياً في إفراز الإنزيمات التي تساعد على الهضم السليم، ويمكن خلط 1 ملعقة صغيرة من العسل في كوب من عصير الرمان يعالج مشاكل عسر الهضم.

2- الرمان له خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للميكروبات قوية والتي تساعد على مكافحة الفيروسات والبكتيريا وتعزيز نظام المناعة لدينا، كما أنه يقلل بشكل كبير من الميكروبات التي توجد في الفم المسئولة عادة عن التجاويف وإلتهابات اللثة، وخصائصه المضادة للميكروبات تجعله مانع لنقل فيروس نقص المناعة البشرية.

3- فوائد الرمان عديدة نظراً لحتوائه على الفيتامينات والمعادن التي تميزه عن الفواكه الأخرى، وفقر الدم هو السبب الناتج عن نقص خلايا الدم الحمراء في الجسم، وعصير الرمان يحتوي على كمية وافرة من الحديد فإنه يساعد في التغلب على نقص خلايا الدم الحمراء في الجسم ويعالج الأنيميا.

4- يحد من الإصابة بالإمساك، لأنه يحوى العديد من الألياف النافعة التي تخلصك من السموم فى الجسم.

5- يعد الرمان غذاءً مفيدًا للمرأة أثناء فترة الحمل، خاصة الفترة الأولى، وذلك يرجع إلى إحتوائه على فيتامينات "أ، ب، ج".