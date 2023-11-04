التغير المناخي يُدمِّر موسم الزيتون في إيطاليا.. ما القصة؟

كان يُفترض أن تكون الأشجار المزروعة في أرض آلان ريسولو في وسط إيطاليا مليئة بالزيتون خلال هذه الفترة من السنة؛ لكنّ الأحوال الجوية القاسية التي تُعزى إلى التغير المناخي قد دمّرت محصوله.

وقال المزارع البالغ 43 عاماً المتحدر من سابينا في شمال روما، وهو يمسك بغصن شجرة لا يوجد عليه سوى عدد قليل من حبات ذابلة من الزيتون الأخضر والأسود: "لقد انخفض الإنتاج بنسبة 80 بالمائة".

جاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية “يورونيوز”.

وتشتهر هذه المنطقة منذ العصر الروماني ببساتين الزيتون، وتضم أشجاراً يُقال إن عمرها مئات، بل آلاف السنين؛ لكن أنماط الطقس المتغيرة تشكل تحدياً هائلاً لهذه الزراعة.

