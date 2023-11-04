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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ظاهرة تحدث اليوم.. انتهاء الحركة التراجعية لهذا الكوكب

كوكب
كوكب

يصل كوكب زحل إلى نهاية حركته التراجعية اليوم السبت، منهياً حركته باتجاه الغرب أمام النجوم ويعود إلى حركته المعتادة بإتجاه الشرق بدلاً من ذلك. 

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، إن هذا الانعكاس في الاتجاه هو ظاهرة تحدث لجميع الكواكب الخارجية في نظامنا  الشمسي بشكل دوري بعد بضعة أشهر من اجتيازها حالة التقابل.

الحركة التراجعية مجرد وهم بصري فقط، فالكوكب لم يتوقف ولم يتحرك تراجعيا نحو الغرب ،فالمشتري مثل كل الكواكب الخارجية دائماً يتحرك نحو الشرق في مداره حول الشمس ، ولكن وكما يشاهد من الارض فان كل تلك الكواكب تقضي جزء من الوقت كل سنه تتحرك نحو الغرب بالنسبة للنجوم .

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اليوم.. كوكب ضخم في أقرب مسافة له من الأرض| ماذا سيحدث ؟

لقد دخل كوكب زحل في الحركة التراجعية في 17 يونيو 2023 وتوقفت حركته المعتادة ظاهرياً بإتجاه الشرق وهذه الحركة  ناتجة عن حركة الأرض حول الشمس، فالكواكب تتحرك دائماً في نفس الاتجاه ولا تتحرك إلى الخلف تراجعياً. 

انتهاء حركة زحل التراجعية

إن الذي حدث أثناء حركة الارض في مدارها الصغير حول الشمس تعبر بجانب أحد تلك الكواكب الخارجية عندها سيظهر لنا من الارض " فقط " بأن الكوكب بدأ يتحرك الى الخلف في مدارة بالنسبة للنجوم لعدة اشهر ولكن في الفضاء فإن الكوكب لم يتوقف ولم يعكس حركته ابدا. 

يمر كوكب الأرض بين زحل والشمس في 27 اغسطس 2023 في ظاهرة تسمى " التقابل "  وكان ذلك الوقت الأفضل لرصد الكوكب حيث كان في اقرب نقطة بالنسبة لنا، ومع انتهاء الحركة التراجعية هذا يعني بأن افضل الاشهر لرؤية زحل قد انتهت ومع ذلك سيبقى مرئيًا لبضعة اسابيع قادمة.

ويرصد زحل حالياً في سماء المساء بعد غروب الشمس وحلول ظلمة الليل فوق الأفق الجنوبي الشرقي وسيبقى في السماء الى مابعد منتصف الليل بقليل بعد ذلك سيختفي في الأفق الجنوبي الغربي.

وخلال الأسابيع التالية سيصل زحل إلى أعلى نقطة له في السماء مبكرًا بأربع دقائق كل ليلة، وسيختفي تدريجيا في شفق المساء.

الحركة التراجعية الكواكب الخارجية الكواكب المشتري

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