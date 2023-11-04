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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد تطوير المناطق المحيطة بمحطات مترو أنفاق الخط الثالث.. صور

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عدداً من الشوارع المدرجة في الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري للتطوير ورفع الكفاءة بأحياء إمبابة والمنيرة الغربية في اطار المتابعات الدورية للوقوف علي نسب تنفيذ خطط التطوير بالمحاور المرورية وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين. 
وقد شملت جولة محافظ الجيزة تفقد اعمال التطوير بالشوارع والمناطق المحيطة بمحطات المترو التابعة للخط الثالث والمقرر افتتاحها خلال الأيام المقبلة والتي بدورها سوف تخدم قطاع كبير من المواطنين انطلاقا من خطة الدولة نحو تيسير حركة تنقل المواطنين وتوسيع نطاق عمل شبكة مترو الانفاق. 
 

وكلف المحافظ مدير مديرية الأسكان خلال تفقد أعمال رصف وتطوير شارع البوهي بضرورة الأستعانة باستشاري متخصص لوضع التصور اللازم لإنشاء موقف سيارات حضاري بشارع البوهي بدلآ من الموقف الموجود حاليآ بالشارع وذلك لتعديه علي نهر الطريق ويسبب إعاقة للحركة المرورية. 
 

وشدد المحافظ علي رئيس حي إمبابة بالتنبيه علي المحلات والمنشات بالحفاظ علي طبقة الرصف وعدم وضع الأوتاد  الحديدية وغيرها من السلوكيات التي تضر بطبقة الاسفلت وفي حالة عدم الإلتزام يتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .


ووجه محافظ الجيزة بضرورة دراسة إنشاء مطبات صناعية استجابة لمطالب المواطنين للحد من السرعة الزائدة والحفاظ علي سلامتهم  وبضرورة  استثمار كافة المساحات الموجودة بمحيط المسار لإقامة مواقف وساحات إنتظار ومراكز خدمية حضارية وتطوير الجزر الوسطي وذلك لمنع إعاقة الحركة المرورية بالمنطقة و لمنع الممارسات العشوائية بها لافتآ أن المشروعات القومية الجاري تنفيذها ستساهم بشكل كبير في تحسين الخدمات المقدمة لمواطني مناطق إمبابة وتحقق نقلة شاملة بتلك المناطق.


وقرر محافظ الجيزة مجازاة مسئول النظافة عن المنطقة لعدم التزامه بالقيام بالأعمال المكلف بها علي الوجه الاكمل مما نتج عن ذلك وجود بعض نقط تجمع للمخلفات . 


رافق محافظ الجيزة خلال جولته اللواء شاكر يونس السكرتير العام و محمد نور السكرتير المساعد واللواء هشام عبد الصمد قائد شرطة المرافق بالجيزة والمهندسة هويدا عباس مدير مديرية الأسكان والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق والأستاذ محمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي والأستاذ شفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل واللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة و أشرف بكر رئيس حي امبابة و رمضان عماره رئيس حي المنيرة  ومسئولي هيئة مترو الأنفاق .

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أحمد راشد محافظ الجيزة الخدمات المقدمة للمواطنين الخط الثالث للمترو السكرتير العام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المشروعات القومية تحسين مستوى الخدمات حركة تنقل المواطنين شارع البوهي شرطة المرافق طبقة الرصف طبقة الأسفلت محطات المترو محطات مترو الانفاق مطبات صناعية

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